Circuit PR « Le chemin des Bercons » Ségrie Sarthe
Durée : Distance : 7500.0 Tarif :
Circuit au départ de la gare de Ségrie a empruntant l’ancienne voie de chemin de fer direction Saint-Christophe-du-Jambet.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Circuit from the Ségrie train station using the old railway line in the direction of Saint-Christophe-du-Jambet.
Deutsch :
Rundgang ab dem Bahnhof von Ségrie a über die alte Eisenbahnstrecke Richtung Saint-Christophe-du-Jambet.
Italiano :
Un tour che parte dalla stazione di Ségrie lungo la vecchia linea ferroviaria in direzione di Saint-Christophe-du-Jambet.
Español :
Recorrido desde la estación de Ségrie por la antigua línea de ferrocarril en dirección a Saint-Christophe-du-Jambet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire