Circuit PR « Le chemin des Bercons » Ségrie Sarthe

Circuit PR « Le chemin des Bercons » Ségrie Sarthe vendredi 1 mai 2026.

Circuit PR Le chemin des Bercons

Circuit PR Le chemin des Bercons 72170 Ségrie Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Circuit au départ de la gare de Ségrie a empruntant l’ancienne voie de chemin de fer direction Saint-Christophe-du-Jambet.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/   +33 2 43 33 28 04

English :

Circuit from the Ségrie train station using the old railway line in the direction of Saint-Christophe-du-Jambet.

Deutsch :

Rundgang ab dem Bahnhof von Ségrie a über die alte Eisenbahnstrecke Richtung Saint-Christophe-du-Jambet.

Italiano :

Un tour che parte dalla stazione di Ségrie lungo la vecchia linea ferroviaria in direzione di Saint-Christophe-du-Jambet.

Español :

Recorrido desde la estación de Ségrie por la antigua línea de ferrocarril en dirección a Saint-Christophe-du-Jambet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire