Circuit PR Roche Brune

Circuit PR Roche Brune 72130 Montreuil-le-Chétif Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Circuit de 13,5km balisé en jaune. Départ place de l’église à Montreuil-le-Chétif.

http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04

English :

13.5km circuit marked out in yellow. Departure from the church square in Montreuil-le-Chétif.

Deutsch :

13,5 km langer Rundweg mit gelber Markierung. Start Place de l’église in Montreuil-le-Chétif.

Italiano :

Circuito di 13,5 km segnato in giallo. Si parte dalla piazza della chiesa di Montreuil-le-Chétif.

Español :

Circuito de 13,5 km marcado en amarillo. Comienza en la plaza de la iglesia de Montreuil-le-Chétif.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire