Circuit PR « Roche Brune » Montreuil-le-Chétif Sarthe
Circuit de 13,5km balisé en jaune. Départ place de l’église à Montreuil-le-Chétif.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
13.5km circuit marked out in yellow. Departure from the church square in Montreuil-le-Chétif.
Deutsch :
13,5 km langer Rundweg mit gelber Markierung. Start Place de l’église in Montreuil-le-Chétif.
Italiano :
Circuito di 13,5 km segnato in giallo. Si parte dalla piazza della chiesa di Montreuil-le-Chétif.
Español :
Circuito de 13,5 km marcado en amarillo. Comienza en la plaza de la iglesia de Montreuil-le-Chétif.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire