Circuit PR « Tour du Pays Gesnois », 11 km Gesnes-le-Gandelin Sarthe

Circuit PR « Tour du Pays Gesnois », 11 km 72130 Gesnes-le-Gandelin Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Circuit en boucle de 11km balisé en jaune, possibilité de faire une variante de 9km, circuit sans difficulté.
http://www.tourisme-alpesmancelles.fr/ +33 2 43 33 28 04
English :
Loop circuit of 11km marked out in yellow, possibility of making a variant of 9km, circuit without difficulty.
Deutsch :
Gelb markierter Rundweg von 11 km, Möglichkeit einer 9 km langen Variante, Rundweg ohne Schwierigkeiten.
Italiano :
Circuito ad anello di 11 km tracciato in giallo, possibilità di una variante di 9 km, circuito senza difficoltà.
Español :
Circuito de 11 km marcado en amarillo, posibilidad de una variante de 9 km, circuito sin dificultad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire