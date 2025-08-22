Circuit PR « Tour du Pays Gesnois », 9 km Gesnes-le-Gandelin Sarthe
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit PR Tour du Pays Gesnois , 9 km 72130 Gesnes-le-Gandelin Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 9300.0 Tarif :
Boucle de 9 km qui vous permettra d’apprécier le patrimoine et le paysage de Gesnes-le-Gandelin.
English :
A 9 km loop that will allow you to appreciate the heritage and landscape of Gesnes-le-Gandelin.
Deutsch :
9 km langer Rundweg, auf dem Sie das Kulturerbe und die Landschaft von Gesnes-le-Gandelin kennen lernen können.
Italiano :
Un percorso ad anello di 9 km per ammirare il patrimonio e la campagna di Gesnes-le-Gandelin.
Español :
Un recorrido en bucle de 9 km para disfrutar del patrimonio y el paisaje de Gesnes-le-Gandelin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire