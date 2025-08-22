Circuit Puyrolland Puyrolland Charente-Maritime
Circuit Puyrolland Puyrolland Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit Puyrolland
Circuit Puyrolland église 17380 Puyrolland Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Au gré du circuit
• Site ou terrier de Puyrolland promontoire
offrant un panorama à 360°, église StPierre XIIème, XVème et XVIIème dont il reste de l’époque romane une partie de la nef et leportail orné de sculptures remarquables.
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/8909afa3-4462-466d-903c-3395695cf248/circuit-puyrolland +33 5 46 33 86 26
English :
false
Deutsch :
Auf dem Rundgang
? Site oder Terrier de Puyrolland: Vorgebirge, das von der Mitte des 19
jahrhundert, von dem ein Teil des Kirchenschiffs und das mit bemerkenswerten Skulpturen geschmückte Portal aus der romanischen Epoche erhalten sind.
Italiano :
Mentre il tour si svolge:
? Sito o cunicolo di Puyrolland: promontorio che offre un panorama a
che offre una vista panoramica a 360°, la chiesa di Saint-Pierre del XII, XV e XVII secolo, di cui rimane parte della navata romanica e il portale decorato con notevoli sculture.
Español :
A medida que se desarrolla la gira
? Sitio o madriguera de Puyrolland: promontorio que ofrece una
que ofrece una vista panorámica de 360°, la iglesia de St Pierre de los siglos XII, XV y XVII, de la que se conserva una parte de la nave románica y la portada decorada con notables esculturas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme