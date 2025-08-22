Circuit Puyrolland Puyrolland Charente-Maritime

Circuit Puyrolland

Circuit Puyrolland église 17380 Puyrolland Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au gré du circuit

• Site ou terrier de Puyrolland promontoire

offrant un panorama à 360°, église StPierre XIIème, XVème et XVIIème dont il reste de l’époque romane une partie de la nef et leportail orné de sculptures remarquables.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/8909afa3-4462-466d-903c-3395695cf248/circuit-puyrolland +33 5 46 33 86 26

English :

Deutsch :

Auf dem Rundgang

? Site oder Terrier de Puyrolland: Vorgebirge, das von der Mitte des 19

jahrhundert, von dem ein Teil des Kirchenschiffs und das mit bemerkenswerten Skulpturen geschmückte Portal aus der romanischen Epoche erhalten sind.

Italiano :

Mentre il tour si svolge:

? Sito o cunicolo di Puyrolland: promontorio che offre un panorama a

che offre una vista panoramica a 360°, la chiesa di Saint-Pierre del XII, XV e XVII secolo, di cui rimane parte della navata romanica e il portale decorato con notevoli sculture.

Español :

A medida que se desarrolla la gira

? Sitio o madriguera de Puyrolland: promontorio que ofrece una

que ofrece una vista panorámica de 360°, la iglesia de St Pierre de los siglos XII, XV y XVII, de la que se conserva una parte de la nave románica y la portada decorada con notables esculturas.

