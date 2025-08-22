Circuit Que de la Gueule ?

Circuit Que de la Gueule ? Allée de l’Ermitage 27600 Gaillon Eure Normandie

Durée : Distance : 16740.0

Au départ du Château de Gaillon, le parcours trail Que de la Gueule est un circuit de trail idéal pour les trailers en quête d’un défi sportif varié sur la destination Seine-Eure. Il reste musclé et ludique.

Côté sportif avec ses 16 kilomètres de sentiers vallonnés, cette boucle trail offre une escapade dynamique d’environ 1h30 à 2h pour les trailers les plus aguerris, avec un dénivelé positif de plus de 450 mètres.

Côté nature ce parcours est une véritable invitation à la découverte des paysages variés et du patrimoine normand, entre sentiers techniques et portions roulantes.

S’articulant également autour du centre de test des véhicules du Groupe Renault Automobile, ce parcours offre un cadre stimulant pour les coureurs locaux en quête d’un espace d’entrainement intense.

Ce parcours trail est labelisé Cani’spot !*

Ce parcours, terrain de jeu incontournable pour votre chien, vous fera découvrir des pépites de patrimoine cachées dans la campagne normande. Votre toutou le parcourera confortablement, grâce à ses zones ombragées, ses sentiers en forêt et ses multiples ruisseaux. Peut-être même que certains oseront se baigner dans les différentes sources et bacs d’eau. Allez, Que de la Gueule !

Quelques points de vigilance à prendre en compte pour vous et votre chien

Des zones de pâturage ainsi que des haras et passages de chevaux tout au long du parcours (vous trouverez des ornières par endroits)

Une petite boucle en zone résidentielle goudronnée

Deux montées raides et boueuses en temps de pluie

Une descente très raide nécessitant le maintien de votre chien derrière vous

Un passage exposé au soleil dans le dernier quart du parcours

Ce parcours vous offrira différents points de rafrraichissement plusieurs point de ruissellement dans les bois ainsi que des sources et bacs d’eau, et plusieurs églises avec points de ravitaillement en eau.

*Une équipe d’experts canins et de On Piste a réalisé une évaluation sur le terrain afin de recueillir des données techniques essentielles. Ces informations, accessibles via les icônes Cani’Spot sur la carte du parcours, vous aident à préparer votre sortie et à déterminer si l’itinéraire convient à votre chien et à son niveau sportif.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Circuit Que de la Gueule ?

Starting from the Château de Gaillon, the Que de la Gueule trail is an ideal circuit for trail runners looking for a varied sporting challenge in the Seine-Eure region. It’s both muscular and fun.

On the sporting side: with its 16 kilometers of undulating trails, this trail loop offers a dynamic escapade of around 1h30 to 2h for the most seasoned trailers, with a positive vertical drop of over 450 meters.

Nature: this route is a real invitation to discover the varied landscapes and heritage of Normandy, between technical trails and rolling sections.

With the Renault Automobile Group’s vehicle test center at its heart, the route offers a stimulating setting for local riders looking for an intense training area.

This trail has been awarded the Cani’spot label!

This course is a must for your dog, and will help you discover hidden heritage nuggets in the Normandy countryside. Your pooch will feel right at home on the trail, thanks to its shaded areas, forest paths and numerous streams. Some may even dare to take a dip in the various springs and pools. Come on, Que de la Gueule!

Here are a few points to bear in mind for you and your dog:

Grazing areas, stud farms and horse crossings along the way (you’ll find ruts in places)

A small loop in a tarmac residential area

Two steep, muddy climbs in wet weather

A very steep descent requiring your dog to stay behind you

A passage exposed to the sun in the last quarter of the course

The course offers a variety of refreshment points: several trickling streams in the woods, as well as springs and water containers, and several churches with water refreshment points.

*A team of canine experts and On Piste carried out a field assessment to gather essential technical data. This information, accessible via the Cani’Spot icons on the route map, helps you to prepare your outing and determine whether the route is suitable for your dog and his level of fitness.

Deutsch :

Der Trail Que de la Gueule beginnt am Château de Gaillon und ist eine ideale Trailstrecke für Trailrunner, die eine abwechslungsreiche sportliche Herausforderung im Reiseziel Seine-Eure suchen. Er bleibt muskulös und spielerisch.

Sportliche Seite: Mit seinen 16 Kilometern hügeliger Wege bietet dieser Trail-Rundkurs einen dynamischen Ausflug von etwa 1,5 bis 2 Stunden für die erfahrensten Trailrunner, mit einem positiven Höhenunterschied von mehr als 450 Metern.

Natur: Diese Strecke ist eine echte Einladung, die vielfältigen Landschaften und das normannische Kulturerbe zu entdecken, zwischen technischen Pfaden und rollenden Abschnitten.

Die Strecke ist auch um das Testzentrum der Renault Automobile Group herum angelegt und bietet einen stimulierenden Rahmen für lokale Läufer, die auf der Suche nach einem intensiven Trainingsbereich sind.

Dieser Trail ist mit dem Cani’spot-Label ausgezeichnet

Dieser Parcours, ein unumgänglicher Spielplatz für Ihren Hund, lässt Sie die Nuggets des Kulturerbes entdecken, die in der normannischen Landschaft verborgen sind. Dank der schattigen Bereiche, der Waldwege und der zahlreichen Bäche kann Ihr Hund die Strecke bequem bewältigen. Vielleicht traut sich der eine oder andere sogar, in den verschiedenen Quellen und Wasserbehältern zu baden. Los, Que de la Geule!

Einige Dinge, die Sie und Ihr Hund beachten sollten:

Weidegebiete sowie Gestüte und Pferdedurchgänge auf der gesamten Strecke (an manchen Stellen finden Sie Spurrillen)

Eine kleine Schleife in einem geteerten Wohngebiet

Zwei steile Anstiege, die bei Regenwetter schlammig sind

Ein sehr steiler Abstieg, bei dem Sie Ihren Hund hinter sich halten müssen

Eine Passage, die im letzten Viertel der Strecke der Sonne ausgesetzt ist

Diese Strecke bietet Ihnen verschiedene Erfrischungspunkte: mehrere Rinnsale im Wald sowie Quellen und Wassertröge und mehrere Kirchen mit Wasserversorgungspunkten.

*Ein Team aus Hundeexperten und On Piste hat eine Feldbegutachtung durchgeführt, um wichtige technische Daten zu sammeln. Diese Informationen, die über die Cani’Spot-Symbole auf der Streckenkarte abrufbar sind, helfen Ihnen bei der Vorbereitung Ihres Ausflugs und bei der Entscheidung, ob die Strecke für Ihren Hund und sein sportliches Niveau geeignet ist.

Italiano :

Partendo dallo Château de Gaillon, il percorso della Que de la Gueule è un circuito ideale per i trail runner alla ricerca di una sfida sportiva varia nella regione della Senna-Eure. È duro e divertente.

Dal punto di vista sportivo: con i suoi 16 chilometri di sentieri ondulati, questo circuito offre una fuga dinamica di circa 1 o 2 ore per i trail runner più esperti, con un dislivello positivo di oltre 450 metri.

Natura: questo percorso è un vero e proprio invito a scoprire la varietà dei paesaggi e del patrimonio della Normandia, con percorsi tecnici e tratti ondulati.

Il percorso comprende anche il centro di prova dei veicoli del Gruppo Renault Automobile, che offre uno scenario stimolante per i ciclisti locali in cerca di un’area di allenamento intensa.

Questo percorso ha ottenuto il marchio Cani’spot!

Questo percorso è un’area di gioco essenziale per il vostro cane, che vi aiuterà a scoprire le ricchezze nascoste nella campagna della Normandia. Il vostro cane potrà percorrerlo comodamente, grazie alle zone d’ombra, ai sentieri forestali e ai numerosi ruscelli. Qualcuno potrebbe anche osare un tuffo nelle varie sorgenti e piscine. Forza, Que de la Gueule!

Alcuni punti da tenere a mente per voi e il vostro cane:

Aree di pascolo, allevamenti e attraversamenti di cavalli lungo il percorso (in alcuni punti troverete dei solchi)

Un breve anello in una zona residenziale asfaltata

Due salite ripide e fangose in caso di pioggia

Una discesa molto ripida che richiede di tenere dietro il cane

Un passaggio esposto al sole nell’ultimo quarto del percorso

Questo percorso offre numerosi punti di ristoro: diversi punti d’acqua nel bosco, sorgenti e abbeveratoi, e diverse chiese con punti di ristoro.

*Un team di esperti cinofili e On Piste ha effettuato una valutazione sul campo per raccogliere dati tecnici essenziali. Queste informazioni, accessibili tramite le icone Cani’Spot sulla mappa del percorso, vi aiutano a preparare la vostra gita e a determinare se il percorso è adatto al vostro cane e al suo livello di preparazione.

Español :

Partiendo del castillo de Gaillon, el sendero Que de la Gueule es un circuito ideal para los corredores de trail que buscan un reto deportivo variado en la región de Seine-Eure. Es duro y divertido.

Desde el punto de vista deportivo: con sus 16 kilómetros de senderos ondulados, este bucle de trail ofrece una escapada dinámica de una hora y media a dos horas para los corredores de trail más experimentados, con un desnivel positivo de más de 450 metros.

Naturaleza: este recorrido es una auténtica invitación a descubrir los variados paisajes y el patrimonio de Normandía, con senderos técnicos y tramos ondulados.

La ruta también pasa por el centro de pruebas de vehículos del Grupo Renault Automobile, lo que supone un estimulante telón de fondo para los corredores locales que buscan una zona de entrenamiento intenso.

Este sendero ha sido galardonado con la etiqueta Cani’spot*

Este sendero es un lugar de recreo indispensable para su perro, que le permitirá descubrir tesoros patrimoniales escondidos en la campiña normanda. Su perro podrá recorrerlo cómodamente, gracias a sus zonas de sombra, senderos forestales y numerosos arroyos. Algunos incluso se atreverán a darse un chapuzón en los diversos manantiales y estanques. ¡Vamos, Que de la Gueule!

Algunos puntos a tener en cuenta para usted y su perro:

Zonas de pastos, así como yeguadas y cruces de caballos a lo largo de la ruta (encontrará roderas en algunos lugares)

Un bucle corto en una zona residencial asfaltada

Dos subidas empinadas y embarradas con tiempo húmedo

Una bajada muy pronunciada que le obliga a mantener a su perro detrás de usted

Un pasaje expuesto al sol en el último cuarto del recorrido

Esta ruta ofrece varios puntos de avituallamiento: varios puntos de agua corriente en el bosque, así como manantiales y abrevaderos, y varias iglesias con puntos de avituallamiento de agua.

*Un equipo de expertos caninos y de On Piste llevó a cabo una evaluación sobre el terreno para recopilar datos técnicos esenciales. Esta información, a la que puede acceder a través de los iconos Cani’Spot en el mapa de la ruta, le ayuda a preparar su salida y a determinar si la ruta es adecuada para su perro y su nivel de forma física.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme