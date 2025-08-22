Circuit Quintois La Quinte Sarthe

Circuit Quintois

Circuit Quintois 72550 La Quinte Sarthe Pays de la Loire

Distance : 4000.0

Chemins de terre alternent avec les routes du village dans lequel vous découvrirez l’église Notre-Dame-de-la-Visitation, de style gothique, ainsi que l’école.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Dirt roads alternate with village roads, where you’ll find the Gothic Notre-Dame-de-la-Visitation church and school.

Deutsch :

Feldwege wechseln sich mit Dorfstraßen ab, in denen Sie die gotische Kirche Notre-Dame-de-la-Visitation und die Schule entdecken können.

Italiano :

Sentieri sterrati si alternano a strade che attraversano il villaggio, dove scoprirete la chiesa in stile gotico di Notre-Dame-de-la-Visitation e la scuola.

Español :

Caminos de tierra se alternan con carreteras a través del pueblo, donde descubrirá la iglesia de estilo gótico de Notre-Dame-de-la-Visitation y la escuela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire