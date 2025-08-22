Circuit Quintois La Quinte Sarthe
Circuit Quintois La Quinte Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit Quintois
Circuit Quintois 72550 La Quinte Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
Chemins de terre alternent avec les routes du village dans lequel vous découvrirez l’église Notre-Dame-de-la-Visitation, de style gothique, ainsi que l’école.
http://www.destinationcoco.com/
English :
Dirt roads alternate with village roads, where you’ll find the Gothic Notre-Dame-de-la-Visitation church and school.
Deutsch :
Feldwege wechseln sich mit Dorfstraßen ab, in denen Sie die gotische Kirche Notre-Dame-de-la-Visitation und die Schule entdecken können.
Italiano :
Sentieri sterrati si alternano a strade che attraversano il villaggio, dove scoprirete la chiesa in stile gotico di Notre-Dame-de-la-Visitation e la scuola.
Español :
Caminos de tierra se alternan con carreteras a través del pueblo, donde descubrirá la iglesia de estilo gótico de Notre-Dame-de-la-Visitation y la escuela.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire