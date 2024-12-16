Circuit rando D04 Positions fortifiées sud du Donon Grandfontaine Bas-Rhin
Circuit rando D04 Positions fortifiées sud du Donon
Circuit rando D04 Positions fortifiées sud du Donon 67130 Grandfontaine Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 11000.0 Tarif :
Possibilité de randonnée commentée en été dans le cadre du programme Sentiers Plaisir, se renseigner à l’office de tourisme 03 88 47 18 51.
https://www.rando-bruche.fr/fr/tous-les-itineraires-de-la-vallee/F215002273_circuit-rando-c14-sentier-du-drapeau-plaine/ +33 3 88 47 18 51
English :
Possibility of guided hikes in summer as part of the Pleasure Trails programme, ask at the tourist office 03 88 47 18 51.
Deutsch :
Möglichkeit einer kommentierten Wanderung im Sommer im Rahmen des Programms Sentiers Plaisir, informieren Sie sich im Tourismusbüro 03 88 47 18 51.
Italiano :
Possibilità di escursioni guidate in estate nell’ambito del programma Sentiers Plaisir, da richiedere all’ufficio turistico 03 88 47 18 51.
Español :
Posibilidad de realizar excursiones guiadas en verano en el marco del programa Sentiers Plaisir, pregunte en la oficina de turismo 03 88 47 18 51.
