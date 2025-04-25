Circuit rando de Kaysersberg à Kientzheim par les vignes Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Circuit rando de Kaysersberg à Kientzheim par les vignes 39 rue du Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Grand Est

Distance 5,6km, dénivelé +177m, niveau facile

http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78

English :

Distance 5,6km, altitude difference +177m, easy level

Deutsch :

Distanz 5,6km, Höhenunterschied +177m, leichtes Niveau

Italiano :

Distanza 5,6 km, dislivello +177 m, livello facile

Español :

Distancia 5,6km, desnivel +177m, nivel fácil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace