Circuit rando de Kaysersberg à Kientzheim par les vignes Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Circuit rando de Kaysersberg à Kientzheim par les vignes 39 rue du Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Grand Est
Durée : 105 Distance : 5600.0 Tarif :
Distance 5,6km, dénivelé +177m, niveau facile
http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78
English :
Distance 5,6km, altitude difference +177m, easy level
Deutsch :
Distanz 5,6km, Höhenunterschied +177m, leichtes Niveau
Italiano :
Distanza 5,6 km, dislivello +177 m, livello facile
Español :
Distancia 5,6km, desnivel +177m, nivel fácil
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace