Circuit Rando N° 107 Trois villages « Morts pour la France » Douaumont-Vaux Meuse

Circuit Rando N° 107 Trois villages « Morts pour la France » Douaumont-Vaux Meuse vendredi 1 août 2025.

Circuit Rando N° 107 Trois villages « Morts pour la France » Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando N° 107 Trois villages « Morts pour la France » 55100 Douaumont-Vaux Meuse Grand Est

Durée : Distance : 17000.0

147 km / 5h / Niveau Noir

Des colonnes d’une église détruite qui se dressent pathétiquement vers le ciel pour une ultime supplique, des chapelles commémoratives, des restes de fortifications, autant de stigmates de ce qui fut la première grande bataille de l’histoire.

English :

147 km / 5h / Black level

The columns of a destroyed church rising pathetically to the heavens in a final plea, commemorative chapels and the remains of fortifications are the stigmata of what was the first great battle in history.

Deutsch :

147 km / 5h / Stufe Schwarz

Die Säulen einer zerstörten Kirche, die sich pathetisch in den Himmel recken, um ein letztes Flehen auszusprechen, Gedenkkapellen, Überreste von Befestigungsanlagen allesamt Stigmata der ersten großen Schlacht der Geschichte.

Italiano :

147 km / 5h / Livello nero

Le colonne di una chiesa distrutta che si innalzano pateticamente al cielo in un ultimo appello, le cappelle commemorative, i resti delle fortificazioni: tutte le stimmate di quella che fu la prima grande battaglia della storia.

Español :

147 km / 5h / Nivel de negro

Las columnas de una iglesia destruida se elevan patéticamente hacia el cielo en una súplica final, capillas conmemorativas, restos de fortificaciones: todos los estigmas de la que fue la primera gran batalla de la historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain