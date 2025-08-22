Circuit Rando n° 76 La côte du Talou Vacherauville Meuse

Circuit Rando n° 76 La côte du Talou Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando n° 76 La côte du Talou 55100 Vacherauville Meuse Grand Est

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

BALISAGE JAUNE

Dans un méandre de la vallée de la Meuse, à proximité de la forêt de Verdun et ses souvenirs de guerre, parcourez la voie verte du canal de l’Est et découvrez le panorama de la côte de Talou.

English :

YELLOW LIGHTING

In a meander of the Meuse valley, near the Verdun forest and its war memories, walk along the green way of the East canal and discover the panorama of the Talou coast.

Deutsch :

GELBE BALISIERUNG

In einer Schleife des Maastals, in der Nähe des Waldes von Verdun und seiner Kriegserinnerungen, fahren Sie auf dem grünen Weg des Canal de l’Est und entdecken Sie das Panorama der Küste von Talou.

Italiano :

ILLUMINAZIONE GIALLA

In un meandro della valle della Mosa, vicino alla foresta di Verdun e ai suoi ricordi di guerra, camminate lungo la via verde del Canal de l’Est e scoprite il panorama della costa del Talou.

Español :

ILUMINACIÓN AMARILLA

En un meandro del valle del Mosa, cerca del bosque de Verdún y de sus recuerdos de guerra, recorra la vía verde del Canal de l’Est y descubra el panorama de la costa de Talou.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-19 par Système d’information touristique Lorrain