Circuit Rando n° 77 De la nécropole au balcon des fortifications Bras-sur-Meuse Meuse

Circuit Rando n° 77 De la nécropole au balcon des fortifications Bras-sur-Meuse Meuse vendredi 1 août 2025.

Circuit Rando n° 77 De la nécropole au balcon des fortifications Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando n° 77 De la nécropole au balcon des fortifications 55100 Bras-sur-Meuse Meuse Grand Est

Balisage Jaune

4h30 15,1 km

Le parcours vous fera traverser les villages ruraux typiquement meusiens de Bras-surMeuse, Charny-sur-Meuse et de Marre avec en plus… son village gaulois !

English :

Yellow markings

4h30 15.1 km

The route takes you through the typically Meuse rural villages of Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse and Marre, with its Gallic village to boot!

Deutsch :

Gelbe Markierung

4.30 Stunden 15,1 km

Die Strecke führt Sie durch die typischen ländlichen Dörfer der Maas von Bras-surMeuse, Charny-sur-Meuse und Marre mit zusätzlichem… seinem gallischen Dorf!

Italiano :

Marcatura gialla

4h30 15,1 km

L’itinerario attraversa i villaggi rurali tipici della Mosa: Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse e Marre, con il suo villaggio gallico!

Español :

Marcas amarillas

4h30 15,1 km

La ruta atraviesa los pueblos rurales típicos de la Mosa: Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse y Marre, con su aldea gala

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain