Circuit Rando n° 77 De la nécropole au balcon des fortifications Bras-sur-Meuse Meuse

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando n° 77 De la nécropole au balcon des fortifications 55100 Bras-sur-Meuse Meuse Grand Est
Balisage Jaune
4h30 15,1 km
Le parcours vous fera traverser les villages ruraux typiquement meusiens de Bras-surMeuse, Charny-sur-Meuse et de Marre avec en plus… son village gaulois !
English :
Yellow markings
4h30 15.1 km
The route takes you through the typically Meuse rural villages of Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse and Marre, with its Gallic village to boot!
Deutsch :
Gelbe Markierung
4.30 Stunden 15,1 km
Die Strecke führt Sie durch die typischen ländlichen Dörfer der Maas von Bras-surMeuse, Charny-sur-Meuse und Marre mit zusätzlichem… seinem gallischen Dorf!
Italiano :
Marcatura gialla
4h30 15,1 km
L’itinerario attraversa i villaggi rurali tipici della Mosa: Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse e Marre, con il suo villaggio gallico!
Español :
Marcas amarillas
4h30 15,1 km
La ruta atraviesa los pueblos rurales típicos de la Mosa: Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse y Marre, con su aldea gala
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain