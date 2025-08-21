Circuit Rando n° 78 Le parcours de la Claire Marre Meuse

Circuit Rando n° 78 Le parcours de la Claire Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando n° 78 Le parcours de la Claire 55100 Marre Meuse Grand Est

Circuit à travers les villages de Marre et de Chattancourt qui furent totalement anéantis pendant la Première Guerre mondiale. Ces deux villages furent reconstruits dans les années 1920.

English :

Tour through the villages of Marre and Chattancourt which were totally destroyed during the First World War. These two villages were rebuilt in the 1920s.

Deutsch :

Rundgang durch die Dörfer Marre und Chattancourt, die während des Ersten Weltkriegs völlig ausgelöscht wurden. Beide Dörfer wurden in den 1920er Jahren wieder aufgebaut.

Italiano :

Un tour attraverso i villaggi di Marre e Chattancourt, completamente distrutti durante la Prima Guerra Mondiale. Entrambi i villaggi sono stati ricostruiti negli anni Venti.

Español :

Un recorrido por los pueblos de Marre y Chattancourt, totalmente destruidos durante la Primera Guerra Mundial. Ambos pueblos fueron reconstruidos en la década de 1920.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain