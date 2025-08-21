Circuit Rando n° 79 De la gare aux courettes Chattancourt Meuse

Circuit Rando n° 79 De la gare aux courettes Adultes A pieds

Tout le long de cet itinéraire, le randonneur pourra découvrir des paysages chargés d’Histoire village reconstruit, tranchée reconstituée, monument commémoratif, village détruit, trous d’obus dans la forêt domaniale du Mort-Homme.

English :

All along this itinerary, the hiker will discover landscapes full of history: rebuilt village, reconstituted trench, commemorative monument, destroyed village, shell holes in the state forest of Mort-Homme.

Deutsch :

Entlang dieser Route kann der Wanderer geschichtsträchtige Landschaften entdecken: wiederaufgebautes Dorf, rekonstruierter Schützengraben, Gedenkstätte, zerstörtes Dorf, Granatenlöcher im Staatswald des Mort-Homme.

Italiano :

Lungo questo percorso, l’escursionista scoprirà paesaggi ricchi di storia: villaggio ricostruito, trincea ricostruita, monumento commemorativo, villaggio distrutto, buche di granata nella foresta demaniale di Mort-Homme.

Español :

A lo largo de esta ruta, el excursionista descubrirá paisajes llenos de historia: pueblo reconstruido, trinchera reconstituida, monumento conmemorativo, pueblo destruido, agujeros de obús en el bosque estatal de Mort-Homme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain