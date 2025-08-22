Circuit Rando n° 80 Le chemin de Bethincourt, la résistance Chattancourt Meuse

Circuit Rando n° 80 Le chemin de Bethincourt, la résistance Adultes A pieds

55100 Chattancourt Meuse Grand Est

Distance : 11700.0

Les chemins qui constituent le tracé du parcours ont été marqués par la guerre. Aujourd’hui, ils offrent une vue imprenable sur des lieux redevenus sereins, le Mort-Homme, la Côte 304, la Tour de Montfaucon et les villages de la rive gauche de la Meuse.

English :

The paths that make up the route were marked by the war. Today, they offer an unobstructed view of places that have become serene again, Mort-Homme, Hill 304, the Montfaucon Tower and the villages on the left bank of the Meuse.

Deutsch :

Die Wege, die den Verlauf der Strecke bilden, wurden vom Krieg gezeichnet. Heute bieten sie einen atemberaubenden Blick auf wieder friedlich gewordene Orte, den Mort-Homme, die Côte 304, den Turm von Montfaucon und die Dörfer auf dem linken Maasufer.

Italiano :

I sentieri che compongono il percorso sono stati segnati dalla guerra. Oggi offrono una vista senza ostacoli su luoghi che sono tornati ad essere sereni: Mort-Homme, la collina 304, il Tour de Montfaucon e i villaggi della riva sinistra della Mosa.

Español :

Los caminos que componen la ruta fueron marcados por la guerra. Hoy en día, ofrecen una vista sin obstáculos de lugares que han recuperado la serenidad, Mort-Homme, la colina 304, el Tour de Montfaucon y los pueblos de la orilla izquierda del Mosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain