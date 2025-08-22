Circuit Rando n° 81 La Falouse Belleray Meuse

Circuit Rando n° 81 La Falouse Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando n° 81 La Falouse 55100 Belleray Meuse Grand Est

Durée : Distance : 11700.0 Tarif :

Ce circuit vous emmènera à la découverte du village-rue de Belleray (au bord de la Meuse), des grottes et de l’ouvrage de la Falouse.

English :

This circuit will take you to the discovery of the village-street of Belleray (on the banks of the Meuse), the caves and the Falouse work.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang entdecken Sie das Straßendorf Belleray (am Ufer der Maas), die Höhlen und das Bauwerk von La Falouse.

Italiano :

Questo tour vi porterà a visitare il villaggio di Belleray (sulle rive della Mosa), le grotte e l’opera di Falouse.

Español :

Esta excursión le llevará al pueblo de Belleray (a orillas del Mosa), a las cuevas y a la obra de Falouse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain