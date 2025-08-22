Circuit Rando n° 81 La Falouse Belleray Meuse
Ce circuit vous emmènera à la découverte du village-rue de Belleray (au bord de la Meuse), des grottes et de l’ouvrage de la Falouse.
English :
This circuit will take you to the discovery of the village-street of Belleray (on the banks of the Meuse), the caves and the Falouse work.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang entdecken Sie das Straßendorf Belleray (am Ufer der Maas), die Höhlen und das Bauwerk von La Falouse.
Italiano :
Questo tour vi porterà a visitare il villaggio di Belleray (sulle rive della Mosa), le grotte e l’opera di Falouse.
Español :
Esta excursión le llevará al pueblo de Belleray (a orillas del Mosa), a las cuevas y a la obra de Falouse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain