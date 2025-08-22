Circuit Rando n° 82 Autour de Saint-Symphorien Haudainville Meuse
Durée : Distance : 10400.0 Tarif :
Vous irez à la rencontre de biotopes différents, pelouse calcaire, forêt, espaces cultivés mais aussi, à la découverte de traces laissées par l’Histoire, l’économie ou la religion.
You will encounter different biotopes, limestone lawns, forests, cultivated areas, but also discover the traces left by history, economy or religion.
Sie treffen auf verschiedene Biotope wie Kalksteinrasen, Wald und Ackerland, aber auch auf Spuren, die Geschichte, Wirtschaft oder Religion hinterlassen haben.
Incontrerete diversi biotopi, prati calcarei, foreste, aree coltivate, ma scoprirete anche le tracce lasciate dalla storia, dall’economia o dalla religione.
Encontrará diferentes biotopos, praderas calcáreas, bosques, zonas de cultivo, pero también descubrirá las huellas dejadas por la historia, la economía o la religión.
