Circuit Rando n° 86 Sur les pas des légionnaires Béthincourt Meuse

Circuit Rando n° 86 Sur les pas des légionnaires Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit Rando n° 86 Sur les pas des légionnaires 55270 Béthincourt Meuse Grand Est

Durée : Distance : 8700.0 Tarif :

Sur ce circuit conçu sous l’égide de l’association Les Amis de Cumières et jalonné de panneaux pédagogiques, vous marcherez sur les pas des légionnaires qui se sont illustrés en 1917 sur ces terres meurtries, placées en zone rouge.

English :

On this circuit designed under the aegis of the association Les Amis de Cumières and marked out with educational panels, you will walk in the footsteps of the legionnaires who distinguished themselves in 1917 on these battered lands, placed in the red zone.

Deutsch :

Auf diesem unter der Schirmherrschaft des Vereins Les Amis de Cumières konzipierten und mit pädagogischen Schildern versehenen Rundgang wandeln Sie auf den Spuren der Legionäre, die sich 1917 auf diesem geschundenen, in der roten Zone liegenden Landstrich auszeichneten.

Italiano :

Su questo circuito disegnato sotto l’egida dell’associazione Les Amis de Cumières e segnalato da pannelli didattici, camminerete sulle orme dei legionari che si distinsero nel 1917 su queste terre martoriate, poste nella zona rossa.

Español :

En este circuito diseñado bajo la égida de la asociación Les Amis de Cumières y jalonado de paneles didácticos, caminará tras las huellas de los legionarios que se distinguieron en 1917 en estas maltrechas tierras, situadas en la zona roja.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Système d’information touristique Lorrain