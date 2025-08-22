Circuit randonnée au coeur du Marais Taugon Charente-Maritime

Circuit randonnée au coeur du Marais Taugon Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.

Circuit randonnée au coeur du Marais

Circuit randonnée au coeur du Marais 12 bis rue des Hérons 17170 Taugon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade vous fait découvrir le Marais Poitevin, entre marais mouillé et marais desséché, délimité par la levée.

https://www.aunisatlantique.fr/   +33 5 46 68 92 93

English :

On this walk, you’ll discover the Marais Poitevin, between wet marsh and dry marsh, bounded by the levee.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung lernen Sie das Marais Poitevin kennen, das zwischen nassem und trockenem Sumpfgebiet liegt und von der Levée begrenzt wird.

Italiano :

In questa passeggiata scoprirete il Marais Poitevin, tra palude umida e palude secca, delimitato dall’argine.

Español :

En este paseo, descubrirá el Marais Poitevin, entre marisma húmeda y marisma seca, delimitado por el dique.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme