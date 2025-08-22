Circuit randonnée Balade forestière à Benon Benon Charente-Maritime

Circuit randonnée Balade forestière à Benon Chemin de Bègues 17170 Benon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette promenade ombragée de 4,5km vous fera découvrir la forêt de Benon, classée espace naturel sensible .

https://www.aunisatlantique.fr/   +33 5 46 68 92 93

English :

This shady 4.5km walk takes you through the Benon forest, classified as a sensitive natural area .

Deutsch :

Dieser 4,5 km lange schattige Spaziergang führt Sie durch den Wald von Benon, der als empfindlicher Naturraum eingestuft ist.

Italiano :

Questa passeggiata ombreggiata di 4,5 km vi porterà attraverso la foresta di Benon, classificata come area naturale sensibile .

Español :

Este sombreado paseo de 4,5 km le llevará por el bosque de Benón, clasificado como zona natural sensible .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme