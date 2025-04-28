Circuit randonnée de Soultz-sous-Forêts au Chemin des Cimes Alsace Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Circuit randonnée de Soultz-sous-Forêts au Chemin des Cimes Alsace 1 Rue de la Gare 67250 Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin Grand Est

Durée : 270 Distance : 15500.0 Tarif :

Circuit au départ de la gare de Soultz-sous-Forêts, suivez le GR531 en direction du Chemin des Cimes Alsace ainsi que le Chemin de Compostelle sur le retour en direction de Soultz-sous-Forêts. Parcours varié entre villages, vallons des contreforts des Vosges du Nord et forêt. Ne manquez pas en saison la visite du Chemin des Cimes Alsace avec une vue panoramique sur toute l’Alsace Verte !

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Starting from Soultz-sous-Forêts station, follow the GR531 towards the Chemin des Cimes Alsace and the Chemin de Compostelle on the way back to Soultz-sous-Forêts. A varied route through villages, valleys in the foothills of the Vosges du Nord and forest. In season, don’t miss a visit to the Chemin des Cimes Alsace, with its panoramic views over the whole of Alsace Verte!

Deutsch :

Rundweg ab dem Bahnhof von Soultz-sous-Forêts. Folgen Sie dem GR531 in Richtung Chemin des Cimes Alsace sowie dem Chemin de Compostelle auf dem Rückweg in Richtung Soultz-sous-Forêts. Abwechslungsreiche Strecke zwischen Dörfern, Tälern in den Ausläufern der Nordvogesen und Wäldern. Verpassen Sie in der Saison nicht den Besuch des Chemin des Cimes Alsace mit einem Panoramablick über das gesamte grüne Elsass!

Italiano :

Partendo dalla stazione di Soultz-sous-Forêts, si segue il GR531 verso il Chemin des Cimes Alsace e il Chemin de Compostelle per tornare a Soultz-sous-Forêts. Un percorso vario che attraversa villaggi, valli ai piedi dei Vosgi del Nord e foreste. In alta stagione, non perdetevi una visita allo Chemin des Cimes Alsace, con la sua vista panoramica su tutta l’Alsazia Verte!

Español :

Partiendo de la estación de Soultz-sous-Forêts, siga el GR531 hacia el Chemin des Cimes Alsace y el Chemin de Compostelle de regreso a Soultz-sous-Forêts. Un recorrido variado a través de pueblos, valles en las estribaciones de los Vosgos del Norte y bosques. En temporada alta, no se pierda el Chemin des Cimes Alsace, con sus vistas panorámicas de toda la Alsacia Verde

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par Système d’informations touristique Alsace