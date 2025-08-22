Circuit randonnée la chenaie de Rochefort Marsais Charente-Maritime

Circuit randonnée la chenaie de Rochefort

Circuit randonnée la chenaie de Rochefort 1 grande rue 17700 Marsais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le village s’est développé à partir du domaine de Marcius, un riche propriétaire terrien de l’époque gallo-romaine. A l’est du bourg passe une voie romaine de Saintes à Angers.

+33 5 46 07 22 33

English :

The village grew out of the estate of Marcius, a wealthy Gallo-Roman landowner. A Roman road from Saintes to Angers runs to the east of the village.

Deutsch :

Das Dorf entwickelte sich aus dem Anwesen von Marcius, einem reichen Landbesitzer aus der gallo-römischen Zeit. Östlich des Dorfes verläuft eine römische Straße von Saintes nach Angers.

Italiano :

Il villaggio è nato dalla tenuta di Marcius, un ricco proprietario terriero gallo-romano. Una strada romana da Saintes ad Angers passa a est del villaggio.

Español :

El pueblo surgió de la propiedad de Marcius, un rico terrateniente galo-romano. Una calzada romana de Saintes a Angers pasa al este del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme