Circuit randonnée la chenaie de Rochefort Marsais Charente-Maritime
Circuit randonnée la chenaie de Rochefort Marsais Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Circuit randonnée la chenaie de Rochefort
Circuit randonnée la chenaie de Rochefort 1 grande rue 17700 Marsais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le village s’est développé à partir du domaine de Marcius, un riche propriétaire terrien de l’époque gallo-romaine. A l’est du bourg passe une voie romaine de Saintes à Angers.
English :
The village grew out of the estate of Marcius, a wealthy Gallo-Roman landowner. A Roman road from Saintes to Angers runs to the east of the village.
Deutsch :
Das Dorf entwickelte sich aus dem Anwesen von Marcius, einem reichen Landbesitzer aus der gallo-römischen Zeit. Östlich des Dorfes verläuft eine römische Straße von Saintes nach Angers.
Italiano :
Il villaggio è nato dalla tenuta di Marcius, un ricco proprietario terriero gallo-romano. Una strada romana da Saintes ad Angers passa a est del villaggio.
Español :
El pueblo surgió de la propiedad de Marcius, un rico terrateniente galo-romano. Una calzada romana de Saintes a Angers pasa al este del pueblo.
