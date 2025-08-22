Circuit randonnée Le Bois de Mille Ecus Le Gué-d’Alleré Charente-Maritime

Circuit randonnée Le Bois de Mille Ecus

Circuit randonnée Le Bois de Mille Ecus Place du maquis Foch 17540 Le Gué-d’Alleré Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette randonnée vous permet de découvrir le village du Gué d’Alleré, qui tient son nom d’un passage à gué aménagé sur le ruisseau de la Roulière, et apercevoir l’abbaye de la Grâce Dieu datant du XVII° siècle.

English :

This hike takes in the village of Gué d’Alleré, named after a ford on the Roulière stream, and the 17th-century Abbey de la Grâce Dieu.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie das Dorf Le Gué d’Alleré entdecken, das seinen Namen von einer Furt über den Bach La Roulière hat.

Italiano :

Questa passeggiata attraversa il villaggio di Gué d’Alleré, che prende il nome da un guado sul torrente Roulière, e permette di vedere l’abbazia di Grâce Dieu del XVII secolo.

Español :

Este paseo le llevará por el pueblo de Gué d’Alleré, llamado así por un vado del arroyo Roulière, y le permitirá ver la abadía de Grâce Dieu, del siglo XVII.

