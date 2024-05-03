Circuit randonnée le Canal de Charras Landrais Charente-Maritime

Circuit randonnée le Canal de Charras Landrais Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Circuit randonnée le Canal de Charras

Circuit randonnée le Canal de Charras Eglise de Landrais 17290 Landrais Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ancien passage utilisé bien avant le creusement du canal de Charras, le gué Charreau permettait de relier facilement l’Aunis et la Saintonge en évitant une vaste zone de marais entre la Rochelle et Rochefort.

English :

An ancient passageway used long before the Charras canal was dug, the Charreau ford provided an easy link between the Aunis and Saintonge regions, avoiding a vast area of marshland between La Rochelle and Rochefort.

Deutsch :

Die Furt Charreau war ein alter Durchgang, der schon lange vor dem Ausheben des Kanals Charras benutzt wurde. Sie ermöglichte eine einfache Verbindung zwischen Aunis und Saintonge, indem sie ein großes Sumpfgebiet zwischen La Rochelle und Rochefort umging.

Italiano :

Antico passaggio utilizzato molto prima dello scavo del canale di Charras, il guado di Charreau costituiva un facile collegamento tra Aunis e Saintonge, evitando una vasta area paludosa tra La Rochelle e Rochefort.

Español :

Antiguo paso utilizado mucho antes de que se excavara el canal de Charras, el vado de Charreau facilitaba el enlace entre Aunis y Saintonge, evitando una vasta zona pantanosa entre La Rochelle y Rochefort.

