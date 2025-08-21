Circuit randonnée le canal de la route d’eau Taugon Charente-Maritime

Circuit randonnée le canal de la route d’eau

Circuit randonnée le canal de la route d’eau 12 bis rue des Hérons 17170 Taugon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une balade le long des canaux qui vous permettra peut-être d’observer la remarquable biodiversité du Marais Poitevin. N’oubliez pas vos jumelles !

https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93

English :

Take a stroll along the canals, and you might just catch a glimpse of the remarkable biodiversity of the Marais Poitevin. Don’t forget your binoculars!

Deutsch :

Ein Spaziergang entlang der Kanäle, bei dem Sie vielleicht die bemerkenswerte Artenvielfalt des Marais Poitevin beobachten können. Vergessen Sie Ihr Fernglas nicht!

Italiano :

Passeggiando lungo i canali, potreste scorgere una parte della straordinaria biodiversità del Marais Poitevin. Non dimenticate il binocolo!

Español :

Pasee por los canales y tal vez descubra la extraordinaria biodiversidad del Marais Poitevin. No olvide sus prismáticos

