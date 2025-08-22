Circuit randonnée Le Vieux Fief Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Circuit randonnée Le Vieux Fief

Circuit randonnée Le Vieux Fief Eglise de Péré 17700 Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Péré tire son origine du latin petra la pierre. Cette commune de 850 hectares n’ayant pas la moindre rivière, les habitants ne pouvaient utiliser que des puits pour leurs ressources en eau, ce qui posa quelques problèmes certaines années de sécheresse.

English :

Péré takes its name from the Latin petra , meaning stone. As this 850-hectare commune had no river, the inhabitants could only use wells for their water supply, which caused problems in some years of drought.

Deutsch :

Péré hat seinen Ursprung im lateinischen petra , dem Stein. Da es in der 850 Hektar großen Gemeinde keinen einzigen Fluss gibt, konnten die Einwohner nur Brunnen für ihre Wasserversorgung nutzen, was in manchen Dürrejahren zu einigen Problemen führte.

Italiano :

Péré prende il nome dal latino petra che significa pietra. Questo comune di 850 ettari non ha un fiume, quindi gli abitanti potevano utilizzare solo pozzi per l’approvvigionamento idrico, il che ha causato qualche problema negli anni di siccità.

Español :

Péré toma su nombre del latín petra , que significa piedra. Este municipio de 850 hectáreas carece de río, por lo que sus habitantes sólo podían abastecerse de agua mediante pozos, lo que causaba algunos problemas en los años de sequía.

