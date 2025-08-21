Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon Benon Charente-Maritime

Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon

Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon Champ-Châlon 17170 Benon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cette balade permet de se promener en lisière de forêt et découvrir les tumulus datant de 5000 ans environ avant JC.

https://www.aunisatlantique.fr/ +33 5 46 68 92 93

English :

This walk takes you to the edge of the forest to discover burial mounds dating from around 5000 BC.

Deutsch :

Bei dieser Wanderung können Sie am Waldrand spazieren gehen und Grabhügel entdecken, die auf etwa 5000 Jahre vor Christus datiert werden.

Italiano :

Questa passeggiata vi porta ai margini della foresta per scoprire i tumuli risalenti al 5000 a.C. circa.

Español :

Este paseo le llevará al borde del bosque para descubrir los túmulos funerarios que datan de alrededor del año 5000 a.C.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme