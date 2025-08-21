Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon Benon Charente-Maritime
Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon Benon Charente-Maritime vendredi 1 mai 2026.
Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon
Circuit randonnée Tumulus de Champ-Châlon Champ-Châlon 17170 Benon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Cette balade permet de se promener en lisière de forêt et découvrir les tumulus datant de 5000 ans environ avant JC.
English :
This walk takes you to the edge of the forest to discover burial mounds dating from around 5000 BC.
Deutsch :
Bei dieser Wanderung können Sie am Waldrand spazieren gehen und Grabhügel entdecken, die auf etwa 5000 Jahre vor Christus datiert werden.
Italiano :
Questa passeggiata vi porta ai margini della foresta per scoprire i tumuli risalenti al 5000 a.C. circa.
Español :
Este paseo le llevará al borde del bosque para descubrir los túmulos funerarios que datan de alrededor del año 5000 a.C.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme