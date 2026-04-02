Circuit raquettes à neige Langmatt Judenhut Murbach Haut-Rhin

Circuit raquettes à neige Langmatt Judenhut vendredi 1 mai 2026.
Circuit raquettes à neige Langmatt Judenhut Lieu-dit Langmatt 68530 Murbach Haut-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 6500.0 Tarif :
Promenade en raquettes à neige entre le haut du village de Murbach et le col du Judenhut.
http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63
English :
Snowshoe walk from the top of Murbach village to the Judenhut Pass.
Deutsch :
Schneeschuhwanderung zwischen dem oberen Teil des Dorfes Murbach und dem Judenhut-Pass.
Italiano :
Passeggiata con le racchette da neve tra la cima del villaggio di Murbach e il passo Judenhut.
Español :
Paseo con raquetas de nieve entre la cima del pueblo de Murbach y el puerto de Judenhut.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace