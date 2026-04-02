Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon Lautenbach Haut-Rhin

Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon

Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon 68610 Lautenbach Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 6800.0 Tarif :

Superbe promenade en raquettes à neige autour du sommet du Petit Ballon

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

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English :

Superb snowshoe hike around the top of Le Petit Ballon

Deutsch :

Wunderschöne Schneeschuhwanderung rund um den Gipfel des Petit Ballon

Italiano :

Splendida passeggiata con le racchette da neve intorno alla vetta del Petit Ballon

Español :

Magnífico paseo con raquetas de nieve alrededor de la cumbre del Petit Ballon

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace