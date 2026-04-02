Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon Lautenbach Haut-Rhin
Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon Lautenbach Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon
Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon 68610 Lautenbach Haut-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 6800.0 Tarif :
Superbe promenade en raquettes à neige autour du sommet du Petit Ballon
http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63
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English :
Superb snowshoe hike around the top of Le Petit Ballon
Deutsch :
Wunderschöne Schneeschuhwanderung rund um den Gipfel des Petit Ballon
Italiano :
Splendida passeggiata con le racchette da neve intorno alla vetta del Petit Ballon
Español :
Magnífico paseo con raquetas de nieve alrededor de la cumbre del Petit Ballon
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace