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Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon Lautenbach Haut-Rhin

Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon Lautenbach Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon Lautenbach

Adresse : Lautenbach

Ville : 68610 Lautenbach

Département : Haut-Rhin

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon

Circuit raquettes à neige Tour du Petit Ballon 68610 Lautenbach Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 6800.0 Tarif :

Superbe promenade en raquettes à neige autour du sommet du Petit Ballon

http://www.tourisme-guebwiller.fr/   +33 3 89 76 10 63

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English :

Superb snowshoe hike around the top of Le Petit Ballon

Deutsch :

Wunderschöne Schneeschuhwanderung rund um den Gipfel des Petit Ballon

Italiano :

Splendida passeggiata con le racchette da neve intorno alla vetta del Petit Ballon

Español :

Magnífico paseo con raquetas de nieve alrededor de la cumbre del Petit Ballon

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace

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