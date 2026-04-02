Circuit raquettes de découverte R1 Linthal Haut-Rhin

Circuit raquettes de découverte R1

Circuit raquettes de découverte R1 68610 Linthal Haut-Rhin Grand Est

Durée : 45 Distance : 1700.0 Tarif :

Venez découvrir l’activité des raquettes sur neige avec ce circuit très facile, accessible à tous ! Profitez des paysages enneigés du massif et de la quiétude de la forêt en hiver.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

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English :

Come and discover snowshoeing with this very easy circuit, accessible to all! Enjoy the snow-covered landscapes of the massif and the peace and quiet of the forest in winter.

Deutsch :

Entdecken Sie die Aktivität des Schneeschuhwanderns mit dieser sehr einfachen, für alle zugänglichen Tour! Genießen Sie die verschneiten Landschaften des Massivs und die Ruhe des Waldes im Winter.

Italiano :

Venite a scoprire le racchette da neve con questo percorso facile e accessibile a tutti! Godetevi i paesaggi innevati del Massiccio e la pace e la tranquillità della foresta in inverno.

Español :

Venga a descubrir las raquetas de nieve con este sendero fácil y accesible para todos Disfrute de los paisajes nevados del Macizo y de la tranquilidad del bosque en invierno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Système d’informations touristique Alsace