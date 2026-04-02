Circuit raquettes des auberges R3 Linthal Haut-Rhin

Circuit raquettes des auberges R3

Circuit raquettes des auberges R3 68610 Linthal Haut-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 7500.0 Tarif :

Envie de découvrir le patrimoine et les activités du Markstein autrement ? Ce circuit de raquette est fait pour vous ! D’auberges en auberges, profitez des saveurs de nos montagnes.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

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English :

Want to discover the Markstein’s heritage and activities in a different way? Then this snowshoeing tour is for you! From inn to inn, enjoy the flavors of our mountains.

Deutsch :

Haben Sie Lust, das Kulturerbe und die Aktivitäten von Markstein auf andere Weise zu entdecken? Dann ist diese Schneeschuhwanderung genau das Richtige für Sie! Genießen Sie von Gasthaus zu Gasthaus die Köstlichkeiten unserer Berge.

Italiano :

Volete scoprire il patrimonio e le attività di Le Markstein in modo diverso? Allora questa escursione con le racchette da neve fa per voi! Di locanda in locanda, assaporate i sapori delle nostre montagne.

Español :

¿Quiere descubrir el patrimonio y las actividades de Le Markstein de una forma diferente? Entonces esta excursión con raquetas de nieve es para ti De posada en posada, disfrute de los sabores de nuestras montañas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Système d’informations touristique Alsace