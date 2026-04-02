Circuit raquettes du Marksteinkopf R2 Linthal Haut-Rhin

Circuit raquettes du Marksteinkopf R2

Circuit raquettes du Marksteinkopf R2 68610 Linthal Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Parcourez les espaces enneigés du domaine nordique du Markstein, et profitez de magnifique panoramas sur les vallées de la Thur et de la Lauch et sur la plaine d’Alsace. Par beau temps, vous pourrez apercevoir les sommets anneigés des Alpes !

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

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English :

Stroll through the snow-covered spaces of the Markstein Nordic ski area, and enjoy magnificent panoramic views over the Thur and Lauch valleys and the Alsace plain. In fine weather, you can even see the ringed peaks of the Alps!

Deutsch :

Durchstreifen Sie die verschneiten Flächen des Nordic Walking-Gebiets Markstein und genießen Sie die herrlichen Panoramen auf die Täler der Thur und der Lauch sowie auf die elsässische Ebene. Bei gutem Wetter können Sie sogar die Gipfel der Alpen erblicken!

Italiano :

Esplorate le aree innevate del comprensorio sciistico nordico di Markstein e godetevi le magnifiche viste panoramiche sulle valli della Thur e del Lauch e sulla pianura alsaziana. Con il bel tempo, si possono persino vedere le cime inanellate delle Alpi!

Español :

Explore las zonas nevadas del dominio de esquí nórdico de Markstein y disfrute de magníficas vistas panorámicas sobre los valles del Thur y del Lauch y la llanura alsaciana. Si hace buen tiempo, ¡podrás ver incluso las cumbres anilladas de los Alpes!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Système d’informations touristique Alsace