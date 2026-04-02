Circuit raquettes du Trehkopf R6 Linthal Haut-Rhin

Circuit raquettes du Trehkopf R6

Circuit raquettes du Trehkopf R6 68610 Linthal Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 6200.0 Tarif :

Envie de découvrir le Markstein en raquette en un minimim de temps ? Ce circuit est fait pour vous ! Du sommet de la station à l’auberge du Treh, en passant par de magnifiques panorama, ce circuit est un concentré de découvertes.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to discover the Markstein on snowshoes in a minimum of time? This tour is for you! From the summit of the resort to the Auberge du Treh, via magnificent panoramic views, this tour is a concentrate of discoveries.

Deutsch :

Haben Sie Lust, den Markstein mit Schneeschuhen in kürzester Zeit zu entdecken? Dann ist diese Tour genau das Richtige für Sie! Vom Gipfel des Skigebiets bis zur Auberge du Treh, vorbei an herrlichen Panoramen, ist diese Tour ein Konzentrat an Entdeckungen.

Italiano :

Volete scoprire il Markstein con le racchette da neve nel minor tempo possibile? Allora questo tour fa per voi! Dalla cima del resort all’Auberge du Treh, con magnifiche viste panoramiche, questo tour è ricco di cose da scoprire.

Español :

¿Quiere descubrir el Markstein con raquetas de nieve en el menor tiempo posible? Esta excursión es para ti Desde la cima de la estación hasta el Auberge du Treh, pasando por magníficas vistas panorámicas, esta excursión está repleta de cosas por descubrir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Système d’informations touristique Alsace