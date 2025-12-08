Circuit raquettes Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Circuit raquettes Jumenterie Adultes Raquettes Difficulté moyenne

Circuit raquettes Jumenterie 42 Route du Ballon d’Alsace 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 2900.0 Tarif :

Circuit balisé au départ de la maison du tourisme du Ballon d’Alsace Circuit N°2 Jumenterie. Distance 2,9 km dénivelé + 140m durée 1h30. Circuit circulaire, découvrez le versant Vosgien sauvage du Ballon d’Alsace.La trace GPx de l’itinéraire est téléchargeable ci-dessus. La carte des circuits raquettes au Ballon d’Alsace est téléchargeable ci-dessus.

Difficulté moyenne

https://www.ballondalsace.fr/station-hiver/raquettes-ballon-d-alsace.htm +33 3 84 28 12 01

English :

Marked out circuit from the Ballon d’Alsace Tourist Office Circuit N°2 Jumenterie. Distance 2,9 km altitude difference + 140m duration 1h30. Circular circuit, discover the wild Vosges slope of the Ballon d’Alsace. The GPx trace of the itinerary is downloadable above. The map of the snowshoeing circuits in the Ballon d’Alsace can be downloaded above.

Deutsch :

Markierter Rundweg ab dem Maison du Tourisme du Ballon d’Alsace: Circuit N°2 Jumenterie. Entfernung: 2,9 km Höhenunterschied: + 140 m Dauer: 1,5 Stunden. Entdecken Sie auf diesem Rundweg die wilde Vogesen-Seite des Ballon d’Alsace. Die GPx-Spur der Route können Sie oben herunterladen. Die Karte der Schneeschuhrouten am Ballon d’Alsace können Sie oben herunterladen.

Italiano :

Circuito segnalato a partire dall’ufficio turistico del Ballon d’Alsace: Circuito N°2 Jumenterie. Distanza: 2,9 km dislivello: + 140 m durata: 1h30. Circuito circolare, alla scoperta del lato selvaggio dei Vosgi del Ballon d’Alsace. La mappa dei circuiti per racchette da neve nel Ballon d’Alsace può essere scaricata qui sopra.

Español :

Circuito señalizado a partir de la oficina de turismo de Ballon d’Alsace: Circuito N°2 Jumenterie. Distancia: 2,9 km desnivel: + 140m duración: 1h30. Circuito circular, descubra el lado salvaje de los Vosgos del Ballon d’Alsace. El mapa de los circuitos de raquetas de nieve en el Ballon d’Alsace se puede descargar arriba.

