Circuit raquettes Markstein Grand Ballon (GR532 hiver) R4 Linthal Haut-Rhin
Circuit raquettes Markstein Grand Ballon (GR532 hiver) R4 Linthal Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Circuit raquettes Markstein Grand Ballon (GR532 hiver) R4
Circuit raquettes Markstein Grand Ballon (GR532 hiver) R4 68610 Linthal Haut-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 4800.0 Tarif :
Venez découvrir l’activité des raquettes sur neige et profitez des paysages enneigés du massif et de la quiétude de la forêt en hiver.
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover snowshoeing and enjoy the snow-covered landscapes of the massif and the peace and quiet of the forest in winter.
Deutsch :
Entdecken Sie die Aktivität des Schneeschuhwanderns und genießen Sie die verschneiten Landschaften des Massivs und die Ruhe des Waldes im Winter.
Italiano :
Venite a scoprire le escursioni con le racchette da neve e a godervi i paesaggi innevati del Massiccio e la pace e la tranquillità della foresta in inverno.
Español :
Venga a descubrir las raquetas de nieve y disfrute de los paisajes nevados del Macizo y de la tranquilidad del bosque en invierno.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par Système d’informations touristique Alsace
À voir aussi à Linthal (Haut-Rhin)
- Le Markstein Linthal Haut-Rhin 1 mai 2026
- Piste noire Stade de Slalom Linthal Haut-Rhin 1 mai 2026
- Piste bleue Tremplin Linthal Haut-Rhin 1 mai 2026
- Tour du Markstein VTT FFC n°30 Linthal Haut-Rhin 1 mai 2026
- Piste rouge Le Tremplin 2 Linthal Haut-Rhin 1 mai 2026