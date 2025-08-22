Circuit René Fallet Thionne Allier

Circuit René Fallet Thionne Allier vendredi 1 mai 2026.

Circuit René Fallet

Circuit René Fallet LA Tuilerie 03220 Thionne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit qui rend hommage à son habitant le plus célèbre, René Fallet (1927-1983), vous guidera au milieu de la forêt pour une balade entre nature et littérature.

English :

This tour, which pays tribute to its most famous inhabitant, René Fallet (1927-1983), guides you through the forest for a stroll between nature and literature.

Deutsch :

Dieser Rundgang, der seinen berühmtesten Bewohner, René Fallet (1927-1983), ehrt, führt Sie mitten durch den Wald zu einem Spaziergang zwischen Natur und Literatur.

Italiano :

Questo tour, che rende omaggio al suo abitante più famoso, René Fallet (1927-1983), vi guiderà attraverso la foresta per una passeggiata che unisce natura e letteratura.

Español :

Esta excursión, que rinde homenaje a su habitante más famoso, René Fallet (1927-1983), le guiará por el bosque en un paseo que combina naturaleza y literatura.

