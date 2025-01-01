Circuit Rien dans le froc Saint-Julien-de-la-Liègue Eure

Circuit Rien dans le froc Saint-Julien-de-la-Liègue Eure vendredi 1 août 2025.

Circuit Rien dans le froc

Circuit Rien dans le froc 23 Rue Saint-Laurent, Mairie 27600 Saint-Julien-de-la-Liègue Eure Normandie

Durée : Distance : 13070.0 Tarif :

Parcours trail normand au départ de Saint Julien La Liègue.

Un parcours trail adapté aux trailers en quête de progression, complémentaire au parcours trail de La Croix Saint Leuffroy.

Côté sportif ce trail présente un profil altimétrique régulier, ponctué de côtes longues mais non pentues. Idéal pour une pratique soutenue de la course à pied en montée.

Les sections ludiques alternant montées et descentes offrent un terrain de jeu dynamique et motivant, propice à la progression et l’endurance. Vous pourrez mesurer sur ce parcours le travail de la dynamique de votre pied dans ce parcours et ses relances.

Côté découverte ce parcours trail vous enmenera à la découverte des forêts environnantes où règne une atmosphère empreinte de sérénité et de mystère. Laissez-vous transporter par les senteurs forestières et les paysages enchanteurs du plateau, véritable havre de paix pour les amoureux de nature.

Ce parcours trail est labelisé Cani’spot !*

Sur ce parcours adapté à la pratique du cani’trail

– Plusieurs passages en cohabitation avec de la pratique équestre et présence d’un haras sur le parcours

– Vous êtes dans une zone protégée vos chiens doivent être systématiquement maintenus en laisse/harnais sur le parcours.

– Quelques mares d’eau stagnante présentes mais aussi quelques petits ruisseaux d’eau le long du parcours. Pensez à prendre de l’eau pour hydrater votre chien. Vous pourrez également vous réhydrater à l’église de St-Julien-de-la-Liègue, juste à côté du point de départ et d’arrivée du parcours. Vous trouverez quelques points d’eau naturels sur le parcours ??

*Une équipe d’experts canins et de On Piste a réalisé une évaluation sur le terrain afin de recueillir des données techniques essentielles. Ces informations, accessibles via les icônes Cani’Spot sur la carte du parcours, vous aident à préparer votre sortie et à déterminer si l’itinéraire convient à votre chien et à son niveau sportif.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Circuit Rien dans le froc

Norman trail starting from Saint Julien La Liègue.

A trail adapted to trailers looking for progression, complementary to the La Croix Saint Leuffroy trail.

Sporting aspects: this trail has a regular elevation profile, punctuated by long, but not steep, climbs. Ideal for sustained uphill running.

The fun sections, alternating ascents and descents, offer a dynamic and motivating playground, conducive to progress and endurance. On this course, you’ll be able to measure the dynamics of your foot on the course and its restarts.

On the discovery side: this trail takes you through the surrounding forests, where the atmosphere is one of serenity and mystery. Let yourself be transported by the forest scents and enchanting landscapes of the plateau, a true haven of peace for nature lovers.

This trail is certified Cani’spot!

This trail is suitable for cani’trail:

– Several sections are shared with equestrian activities, and there’s a stud farm on the route

– You are in a protected area: your dogs must always be kept on a leash/harness on the course.

– There are a few pools of stagnant water and a few small streams along the course. Remember to take water to keep your dog hydrated. You can also rehydrate at the St-Julien-de-la-Liègue church, right next to the course start and finish points. There are a number of natural watering places along the route?

*A team of canine experts and On Piste carried out a field assessment to gather essential technical data. This information, accessible via the Cani’Spot icons on the course map, helps you to prepare your outing and determine whether the route is suitable for your dog and his level of fitness.

Deutsch :

Normannische Trailstrecke mit Start in Saint Julien La Liègue.

Ein Trail-Parcours, der für Trailrunner auf der Suche nach Fortschritten geeignet ist und den Trail-Parcours von La Croix Saint Leuffroy ergänzt.

Sportlich: Dieser Trail weist ein gleichmäßiges Höhenprofil auf, das von langen, aber nicht steilen Anstiegen unterbrochen wird. Ideal für ein ausdauerndes Laufen bergauf.

Die spielerischen Abschnitte, die abwechselnd bergauf und bergab führen, bieten ein dynamisches und motivierendes Spielfeld, das Fortschritte und Ausdauer fördert. Auf dieser Strecke können Sie die Arbeit an der Dynamik Ihres Fußes in diesem Parcours und seinen Wiederholungen messen.

Entdeckungsseite: Dieser Trail führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch die umliegenden Wälder, in denen eine Atmosphäre herrscht, die von Gelassenheit und Geheimnis geprägt ist. Lassen Sie sich von den Düften des Waldes und den bezaubernden Landschaften des Plateaus, einer wahren Oase des Friedens für Naturliebhaber, entführen.

Diese Trailstrecke ist mit dem Cani’spot-Label ausgezeichnet!*

Auf dieser an die Praxis des Cani’trail angepassten Strecke

– Mehrere Passagen in Koexistenz mit Reitsport und Anwesenheit eines Gestüts auf der Strecke

– Sie befinden sich in einem geschützten Gebiet: Ihre Hunde müssen auf der Strecke systematisch an der Leine/Geschirr gehalten werden.

– Es gibt einige Tümpel mit stehendem Wasser, aber auch einige kleine Wasserbäche entlang der Strecke. Denken Sie daran, Wasser mitzunehmen, um Ihren Hund zu hydrieren. Sie können sich auch in der Kirche von St-Julien-de-la-Liègue, die sich direkt neben dem Start- und Zielpunkt der Strecke befindet, mit Flüssigkeit versorgen. Auf der Strecke gibt es einige natürliche Wasserstellen

*Ein Team aus Hundeexperten und On Piste hat eine Bewertung vor Ort durchgeführt, um wichtige technische Daten zu sammeln. Diese Informationen, die über die Cani’Spot-Symbole auf der Karte der Strecke zugänglich sind, helfen Ihnen bei der Vorbereitung Ihres Ausflugs und bei der Entscheidung, ob die Strecke für Ihren Hund und sein sportliches Niveau geeignet ist.

Italiano :

Sentiero normanno con partenza da Saint Julien La Liègue.

Un percorso adatto ai trail runner che vogliono migliorare le proprie capacità e complementare al percorso La Croix Saint Leuffroy.

Dal punto di vista sportivo, questo percorso presenta un profilo altimetrico regolare, punteggiato da salite lunghe ma non ripide. Ideale per la corsa in salita sostenuta.

I tratti divertenti che alternano salite e discese costituiscono un terreno di gioco dinamico e motivante, che favorisce i progressi e la resistenza. Su questo percorso, potrete misurare la dinamica dei vostri piedi su questo percorso e sulle sue ripartenze.

Scoperta: questo percorso vi porta attraverso i boschi circostanti, dove l’atmosfera è di serenità e mistero. Lasciatevi trasportare dai profumi della foresta e dagli incantevoli paesaggi dell’altopiano, una vera oasi di pace per gli amanti della natura.

Questo percorso è stato premiato con il marchio Cani’spot!

Questo percorso è adatto ai cani’trail:

– Diversi tratti costeggiano l’equitazione e sul percorso si trova un allevamento di cavalli

– Siete in un’area protetta: i vostri cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio o al guinzaglio sul percorso.

– Lungo il percorso sono presenti alcune pozze d’acqua stagnante e alcuni piccoli ruscelli. Ricordate di portare con voi dell’acqua per mantenere il vostro cane idratato. È possibile reidratarsi anche presso la chiesa di St-Julien-de-la-Liègue, proprio accanto alla partenza e all’arrivo del percorso. Lungo il percorso si trovano anche diversi abbeveratoi naturali?

*Un team di esperti canini e On Piste ha effettuato una valutazione sul campo per raccogliere i dati tecnici essenziali. Queste informazioni, accessibili tramite le icone Cani’Spot sulla mappa del percorso, vi aiutano a preparare la vostra gita e a determinare se il percorso è adatto al vostro cane e al suo livello di preparazione.

Español :

Sendero normando que parte de Saint Julien La Liègue.

Un sendero adecuado para los corredores de trail que buscan mejorar sus habilidades, y complementario al sendero La Croix Saint Leuffroy.

Desde un punto de vista deportivo: este sendero presenta un perfil de desnivel regular, salpicado de subidas largas pero no empinadas. Ideal para correr cuesta arriba de forma sostenida.

Los divertidos tramos que alternan subidas y bajadas constituyen un terreno de juego dinámico y motivador, propicio para el progreso y la resistencia. En este recorrido, podrá medir la dinámica de sus pies en este recorrido y en sus reanudaciones.

Descubrimiento: este recorrido te lleva a través de los bosques de los alrededores, donde el ambiente es de serenidad y misterio. Déjese transportar por los aromas del bosque y los encantadores paisajes de la meseta, un verdadero remanso de paz para los amantes de la naturaleza.

Este sendero ha sido galardonado con la etiqueta Cani’spot*

Este sendero es apto para cani’trail:

– Varios tramos discurren junto a paseos a caballo y hay una yeguada en el recorrido

– Se encuentra en una zona protegida: sus perros deben ir siempre con correa/arnés durante el recorrido.

– Hay algunos charcos de agua estancada y algunos pequeños arroyos a lo largo del recorrido. No olvide llevar agua para mantener hidratado a su perro. También puede rehidratarse en la iglesia de St-Julien-de-la-Liègue, justo al lado del inicio y el final del recorrido. También hay varios abrevaderos naturales a lo largo de la ruta..

*Un equipo de expertos caninos y On Piste llevó a cabo una evaluación sobre el terreno para recopilar datos técnicos esenciales. Esta información, a la que puede acceder a través de los iconos Cani’Spot en el mapa de la ruta, le ayuda a preparar su salida y determinar si la ruta es adecuada para su perro y su nivel de forma física.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Normandie Tourisme