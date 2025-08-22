Circuit » Ronde d’un art du monde » La Tour-du-Pin Isère
Circuit » Ronde d’un art du monde » La Tour-du-Pin Isère vendredi 1 mai 2026.
Circuit Ronde d’un art du monde
Circuit Ronde d’un art du monde 38110 La Tour-du-Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez la sculpture contemporaine à travers un circuit qui vous conduira sur 6 pistes thématiques le métal, la pierre, le bois, 5 continents 5 cultures, l’Art’co 100% urbain.
+33 4 74 83 24 44
English : World art circle tour
Discover contemporary sculpture through a tour that will lead you along 6 thematic tracks: metal, stone, wood, 5 continents/5 cultures and 100% urban Art’co.
Deutsch :
Entdecken Sie die zeitgenössische Skulptur auf einem Rundgang, der Sie auf 6 Themenpfade führt: Metall, Stein, Holz, 5 Kontinente 5 Kulturen, Art?co 100% urban.
Italiano :
Scoprite la scultura contemporanea attraverso un tour che vi porterà su 6 percorsi tematici: metallo, pietra, legno, 5 continenti 5 culture, 100% urbano Art?co.
Español :
Descubra la escultura contemporánea a través de un recorrido que le llevará por 6 pistas temáticas: metal, piedra, madera, 5 continentes 5 culturas, 100% urbano Art?co.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme