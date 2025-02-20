CIRCUIT ROUGE 23 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Cambon-et-Salvergues Hérault
Durée : 130 Distance : 2100.0 Tarif :
Après une longue montée par la route jusqu’aux Taillades, pour gagner le hameau pittoresque de Salvergues, le retour par les crêtes vous offrira un sublime point de vue
sur toute la vallée.
A voir hameau de Salvergues, crêtes de Fontfroide.
+33 4 11 95 08 07
Italiano :
Dopo una lunga salita su strada fino a Les Taillades, per raggiungere il pittoresco borgo di Salvergues, il ritorno per le creste vi offrirà un punto di vista sublime
sull’intera valle.
Da vedere: frazione di Salvergues, creste di Fontfroide.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Hérault Tourisme