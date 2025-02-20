CIRCUIT ROUGE 23 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Cambon-et-Salvergues Hérault

CIRCUIT ROUGE 23 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Cambon-et-Salvergues Hérault vendredi 1 août 2025.

CIRCUIT ROUGE 23 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC En VTT Difficulté moyenne

Site VTT-FFC CIRCUIT ROUGE 23 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Place de la Mairie 34330 Cambon-et-Salvergues Hérault Occitanie

Durée : 130 Distance : 2100.0 Tarif :

Après une longue montée par la route jusqu’aux Taillades, pour gagner le hameau pittoresque de Salvergues, le retour par les crêtes vous offrira un sublime point de vue

sur toute la vallée.

A voir hameau de Salvergues, crêtes de Fontfroide.

+33 4 11 95 08 07

Italiano :

Dopo una lunga salita su strada fino a Les Taillades, per raggiungere il pittoresco borgo di Salvergues, il ritorno per le creste vi offrirà un punto di vista sublime

sull’intera valle.

Da vedere: frazione di Salvergues, creste di Fontfroide.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Hérault Tourisme