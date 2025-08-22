Circuit Saint-Antonin Féneyrols Arnac -Espinas Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Circuit Cyclo n°10 Alimenterre

Circuit Cyclo n°10 Alimenterre Chemin de Roumégous 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire vous emmènera à la découverte de Féneyrols. Une diversité de paysages se déroulent en remontant la vallée de la Seye, jusqu’au village perché d ‘Espinas qui offre un panorama sur les alentours avant de rejoindre la vallée de la Bonnette.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

This itinerary takes you on a tour of Féneyrols. A variety of landscapes unfold as you climb up the Seye valley to the perched village of Espinas, which offers panoramic views of the surrounding area, before joining the Bonnette valley.

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie Féneyrols entdecken. Eine Vielfalt an Landschaften entfaltet sich, wenn Sie das Tal der Seye hinaufwandern, bis zum hochgelegenen Dorf Espinas, das einen Panoramablick auf die Umgebung bietet, bevor Sie das Tal der Bonnette erreichen.

Italiano :

Questo itinerario vi porterà alla scoperta di Féneyrols. Risalendo la valle di Seye, si incontrano diversi paesaggi fino al villaggio di Espinas, che offre una vista panoramica sulla zona circostante, prima di raggiungere la valle di Bonnette.

Español :

Este itinerario le llevará a recorrer Féneyrols. A lo largo del valle de Seye, los paisajes se suceden hasta el pueblo de Espinas, situado en lo alto de una colina, que ofrece vistas panorámicas de los alrededores antes de unirse al valle de Bonnette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme