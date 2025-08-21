Circuit Sainte-Croix-en-Jarez, la porte du Pilat Sainte-Croix-en-Jarez Loire

Circuit Sainte-Croix-en-Jarez, la porte du Pilat

Sainte-Croix-en-Jarez

Entrez dans le Parc naturel régional du Pilat et partez à la découverte de ses sites naturels préservés, d’un patrimoine religieux séculaire. Prenez de la hauteur en empruntant les nombreux sentiers qui dominent la vallée du Rhône et le Pilat des Crêts.

Enter the Pilat Regional Natural Park and discover its preserved natural sites and secular religious heritage. Take a hike along the many paths that dominate the Rhône valley and the Pilat des Crêts.

Treten Sie in den regionalen Naturpark Pilat ein und entdecken Sie die unberührten Naturlandschaften und das jahrhundertealte religiöse Erbe. Begeben Sie sich in luftige Höhen auf den zahlreichen Wanderwegen, die das Rhônetal und den Pilat des Crêts überragen.

Entrate nel Parco naturale regionale di Pilat e scoprite i siti naturali preservati e il patrimonio religioso secolare. Salite in alto percorrendo i numerosi sentieri che dominano la valle del Rodano e il Pilat des Crêts.

Adéntrese en el Parque Natural Regional del Pilat y descubra sus lugares naturales preservados y su patrimonio religioso milenario. Suba por los numerosos senderos que dominan el valle del Ródano y el Pilat des Crêts.

