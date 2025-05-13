Circuit Sologne Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Circuit Sologne Saint-Bonnet-Tronçais Allier vendredi 1 août 2025.
Circuit Sologne
Circuit Sologne Place devant la boulangerie 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cet itinéraire comme ceux des étangs de Tronçais ou de Saloup replonge le promeneur au temps de la grandeur industrielle de Tronçais.
http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
This itinerary, like those of the Tronçais or Saloup ponds, takes the walker back to the time of the industrial grandeur of Tronçais.
Deutsch :
Diese Route wie auch die Routen zu den Teichen von Tronçais oder Saloup versetzen den Wanderer in die Zeit der industriellen Größe von Tronçais zurück.
Italiano :
Questo itinerario, come quelli degli stagni di Tronçais o di Saloup, riporta l’escursionista all’epoca della grandezza industriale di Tronçais.
Español :
Este itinerario, al igual que los de los estanques de Tronçais o Saloup, traslada al caminante a la época de la grandeza industrial de Tronçais.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme