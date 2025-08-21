Circuit Ste Christine Solliès-Pont Var
Circuit Ste Christine Solliès-Pont Var vendredi 1 mai 2026.
Circuit Ste Christine
Circuit Ste Christine Chapelle de Ste Christine 83210 Solliès-Pont Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Petite balade sur les hauteurs de Solliès-Pont à la découverte de la faune et la flore locale. Circulation réglementée dans les massifs de mi-juin à fin septembre.
Consultez le site de la Préfecture du Var.
http://www.valleegapeau-tourisme.fr/ +33 4 94 28 92 35
English :
A short walk in the hills above Solliès-Pont to discover the local flora and fauna. Regulated traffic in the massifs from mid-June to the end of September.
Visit the Préfecture du Var website.
Deutsch :
Kleiner Spaziergang auf den Anhöhen von Solliès-Pont, um die lokale Flora und Fauna zu entdecken. Geregelter Verkehr in den Bergmassiven von Mitte Juni bis Ende September.
Besuchen Sie die Website der Präfektur des Departements Var.
Italiano :
Una breve passeggiata sulle alture di Solliès-Pont per scoprire la fauna e la flora locali. Traffico regolamentato nei massicci da metà giugno a fine settembre.
Consultate il sito della Prefettura del Var.
Español :
Un pequeño paseo por las alturas de Solliès-Pont para descubrir la fauna y la flora locales. Tráfico regulado en los macizos desde mediados de junio hasta finales de septiembre.
Consulte el sitio de la Prefectura de Var.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme