Circuit Ste Christine Solliès-Pont Var

Circuit Ste Christine

Circuit Ste Christine Chapelle de Ste Christine 83210 Solliès-Pont Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Petite balade sur les hauteurs de Solliès-Pont à la découverte de la faune et la flore locale. Circulation réglementée dans les massifs de mi-juin à fin septembre.

Consultez le site de la Préfecture du Var.

http://www.valleegapeau-tourisme.fr/ +33 4 94 28 92 35

English :

A short walk in the hills above Solliès-Pont to discover the local flora and fauna. Regulated traffic in the massifs from mid-June to the end of September.

Visit the Préfecture du Var website.

Deutsch :

Kleiner Spaziergang auf den Anhöhen von Solliès-Pont, um die lokale Flora und Fauna zu entdecken. Geregelter Verkehr in den Bergmassiven von Mitte Juni bis Ende September.

Besuchen Sie die Website der Präfektur des Departements Var.

Italiano :

Una breve passeggiata sulle alture di Solliès-Pont per scoprire la fauna e la flora locali. Traffico regolamentato nei massicci da metà giugno a fine settembre.

Consultate il sito della Prefettura del Var.

Español :

Un pequeño paseo por las alturas de Solliès-Pont para descubrir la fauna y la flora locales. Tráfico regulado en los macizos desde mediados de junio hasta finales de septiembre.

Consulte el sitio de la Prefectura de Var.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme