Circuit Street Art Venelles Bouches-du-Rhône

Circuit Street Art Venelles Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Circuit Street Art

Circuit Street Art Centre-ville 13770 Venelles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un circuit de 17 œuvres de Street Art, visible dans les rues de Venelles, en accès libre.

https://www.venelles.fr/loisirs-et-sports/venelles-etonnante/se-balader-a-venelles/street-circuit/

English :

A circuit of 17 works of Street Art, visible in the streets of Venelles, with free access.

Deutsch :

Ein Rundgang mit 17 Street-Art-Werken, die in den Straßen von Venelles zu sehen sind und frei zugänglich sind.

Italiano :

Un circuito di 17 opere di Street Art, visibili nelle strade di Venelles, con accesso gratuito.

Español :

Un circuito de 17 obras de Street Art, visibles en las calles de Venelles, con acceso gratuito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par Provence Tourisme