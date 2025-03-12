Circuit Street Art Venelles Bouches-du-Rhône
Circuit Street Art Venelles Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Circuit Street Art
Circuit Street Art Centre-ville 13770 Venelles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un circuit de 17 œuvres de Street Art, visible dans les rues de Venelles, en accès libre.
https://www.venelles.fr/loisirs-et-sports/venelles-etonnante/se-balader-a-venelles/street-circuit/
English :
A circuit of 17 works of Street Art, visible in the streets of Venelles, with free access.
Deutsch :
Ein Rundgang mit 17 Street-Art-Werken, die in den Straßen von Venelles zu sehen sind und frei zugänglich sind.
Italiano :
Un circuito di 17 opere di Street Art, visibili nelle strade di Venelles, con accesso gratuito.
Español :
Un circuito de 17 obras de Street Art, visibles en las calles de Venelles, con acceso gratuito.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-12 par Provence Tourisme