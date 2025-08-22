Circuit Sur le Chemin de Montavents- Reugny Reugny Allier

Circuit Sur le Chemin de Montavents- Reugny

03190 Reugny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

À travers les côteaux jadis couverts de vignes, les hauteurs du petit et du grand Montavent offrent de nombreux panoramas intéressants sur la Vallée du Cher.

+33 4 70 06 63 72

Through the hillsides formerly covered with vines, the heights of the small and large Montavent offer many interesting views over the Cher Valley.

Durch die einst mit Weinreben bedeckten Hänge bieten die Anhöhen des kleinen und großen Montavent viele interessante Panoramen über das Cher-Tal.

Attraverso le colline un tempo coperte di vigneti, le alture del piccolo e del grande Montavent offrono molti scorci interessanti sulla Valle dello Cher.

A través de las laderas antiguamente cubiertas de viñas, las alturas de Petit y Grand Montavent ofrecen muchas vistas interesantes sobre el valle del Cher.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme