Circuit « Sur les pas d’Emma Bovary »

Ce circuit littéraire et numérique vous propose de partir sur les traces de la célèbre héroïne du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Dans la description que Flaubert fait du village fictif de Yonville-l’Abbaye, où il situe l’action de son roman, on peut reconnaître les principaux traits de la commune, avec sa « rue longue bordée de quelques boutiques ». L’auteur se serait également inspiré d’un fait divers local pour construire l’intrigue de ce chef-d’oeuvre de la littérature française… L’imagination aidant, le circuit cheminant dans le village de Ry vous invite à une véritable rêverie littéraire autour des lieux où les personnages du roman auraient vécu.Demeure des Bovary, étude de Maître Guillaumin, pharmacie Homais… Chacun des dix panneaux du circuit, équipés de QR codes, vous fera découvrir les lieux emblématiques du village et de l’oeuvre, entre fiction et réalité. Ne soyez pas surpris si vous avez l’impression de croiser Emma au détour d’une ruelle !Un voyage littéraire à ne manquer sous aucun prétexte !

This digital and literary walk invites you to follow in the footsteps of the famous heroine of Gustave Flaubert’s novel, Madame Bovary. In Flaubert’s description of the fictional village of Yonville-l’Abbaye, where he located the plot of his novel, we can identify the main features of the town with its « long street lined with a few shops ». The author is said to have been inspired by a local case to write the plot of this masterpiece of French literature. With the help of imagination, the walk through the village of Ry invites you to a literary reverie and takes you to the places where the characters would have lived: the Bovary’s house, Maître Guillaumin’s Office, the Homais Pharmacy, etc. Each of the 10 information panels along the way, equipped with QR codes, will tell you about emblematic places of the village and the novel, between fiction and reality. Do not be surprised if you have the impression of seeing Emma on a street! A literary journey you shouldn’t miss!

Auf diesem literarischen und digitalen Rundgang können Sie sich auf die Spuren der berühmten Heldin aus Gustave Flauberts Roman Madame Bovary begeben. In Flauberts Beschreibung des fiktiven Dorfes Yonville-l’Abbaye, in dem er die Handlung seines Romans ansiedelte, lassen sich die Hauptmerkmale der Gemeinde mit ihrer « langen, von einigen Geschäften gesäumten Straße » erkennen. Der Autor soll sich auch von einer lokalen Begebenheit inspirieren lassen haben, um die Handlung dieses Meisterwerks der französischen Literatur aufzubauen… Mithilfe Ihrer Fantasie lädt Sie der Rundweg durch das Dorf Ry zu einer literarischen Träumerei rund um die Orte ein, an denen die Figuren des Romans gelebt haben sollen: das Wohnhaus der Bovarys, die Kanzlei von Maître Guillaumin, die Apotheke von Homais… Jede der zehn mit QR-Codes ausgestatteten Tafeln des Rundgangs führt Sie zu den emblematischen Orten des Dorfes und des Werks, zwischen Fiktion und Realität. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie das Gefühl haben, Emma in einer Gasse zu begegnen!Eine literarische Reise, die Sie unter keinen Umständen verpassen sollten!

Questo tour letterario e digitale vi porta sulle tracce della famosa eroina del romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert. Nella descrizione che Flaubert fa del villaggio immaginario di Yonville-l’Abbaye, dove ambienta l’azione del suo romanzo, possiamo riconoscere le caratteristiche principali della città, con la sua « lunga strada fiancheggiata da pochi negozi ». Si dice anche che l’autore si sia ispirato a un fatto di cronaca locale per costruire la trama di questo capolavoro della letteratura francese… Con l’aiuto dell’immaginazione, la visita al villaggio di Ry vi invita a una fantasticheria letteraria intorno ai luoghi in cui si dice abbiano vissuto i personaggi del romanzo: la casa della Bovary, lo studio di Maître Guillaumin, la farmacia di Homais… Ognuno dei dieci pannelli del percorso, dotati di codici QR, vi farà scoprire i luoghi emblematici del villaggio e dell’opera, tra finzione e realtà. Non stupitevi se vi sembrerà di vedere Emma all’angolo di un vicolo! Un viaggio letterario da non perdere per nessun motivo!

Este recorrido literario y digital le lleva a seguir los pasos de la famosa heroína de la novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary. En la descripción que hace Flaubert del pueblo ficticio de Yonville-l’Abbaye, donde sitúa la acción de su novela, podemos reconocer las principales características de la ciudad, con su « larga calle bordeada de algunas tiendas ». También se dice que el autor se inspiró en una noticia local para construir la trama de esta obra maestra de la literatura francesa… Con la ayuda de su imaginación, el recorrido por el pueblo de Ry le invita a una ensoñación literaria en torno a los lugares donde se dice que vivieron los personajes de la novela: la casa de Bovary, el estudio de Maître Guillaumin, la farmacia de Homais… Cada uno de los diez paneles del recorrido, equipados con códigos QR, le permitirá descubrir los lugares emblemáticos del pueblo y de la obra, entre la ficción y la realidad. ¡No se sorprenda si cree ver a Emma en la esquina de un callejón! ¡Un viaje literario que no debe perderse bajo ninguna circunstancia!

