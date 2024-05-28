Circuit touristique à moto Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux Ville-la-Grand Haute-Savoie

Circuit touristique à moto Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux Ville-la-Grand Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Circuit touristique à moto Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux

Circuit touristique à moto Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux 3 rue des Biches 74100 Ville-la-Grand Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à l’aventure entre la France et la Suisse avec notre partenaire location de moto Moto plaisir. Cette boucle permet de découvrir des paysages époustouflants entre Léman, Alpes et Jura !

https://www.moto-plaisir.fr/fr/ +33 4 80 16 11 58

English : Motorcycle tour: Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux

Set off on an adventure between France and Switzerland with our motorcycle rental partner Moto plaisir. This loop takes in breathtaking scenery between Lake Geneva, the Alps and the Jura!

Deutsch : Touristische Motorradtour: Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux

Begeben Sie sich mit unserem Partner, dem Motorradverleih Moto plaisir, auf ein Abenteuer zwischen Frankreich und der Schweiz. Auf dieser Rundreise können Sie atemberaubende Landschaften zwischen Genfersee, Alpen und Jura entdecken!

Italiano :

Partite per un’avventura tra Francia e Svizzera con il nostro partner di noleggio moto Moto plaisir. Questo anello vi porterà attraverso paesaggi mozzafiato tra il Lago di Ginevra, le Alpi e il Giura!

Español : Ruta en moto: Monts du Genevois Pays de Gex Vallée de Joux

Embárcate en una aventura entre Francia y Suiza con nuestro socio de alquiler de motos Moto plaisir. Este circuito te llevará por paisajes impresionantes entre el lago Lemán, los Alpes y el Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme