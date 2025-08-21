Circuit touristique de la ville haute de Liverdun Liverdun Meurthe-et-Moselle

Circuit touristique de la ville haute de Liverdun Adultes A pieds Facile

Circuit touristique de la ville haute de Liverdun 1 Place d’Armes 54460 Liverdun Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 1100.0 Tarif :

Ancienne résidence d’été des Evêques de Toul dominant une boucle de la Moselle, la Ville Haute de Liverdun regorge d’un riche patrimoine que vous allez pouvoir apprécier au fil de ce circuit.

Découvrez 7 panneaux étapes emblématiques et des détails architecturaux via 14 QR codes sur les façades des maisons, en suivant la piste de la madeleine, spécialité de Liverdun. Bonne visite !

Facile

http://tourisme.bassinpompey.fr/a-voir-a-faire/circuit-de-liverdun +33 3 83 24 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Former summer residence of the Bishops of Toul dominating a loop of the Moselle, the High City of Liverdun abounds in a rich patrimony that you are going to be able to appreciate during this circuit.

Discover 7 emblematic panels and architectural details via 14 QR codes on the facades of houses, by following the track of the madeleine, specialty of Liverdun. Good visit!

Deutsch :

Die Oberstadt von Liverdun, die ehemalige Sommerresidenz der Bischöfe von Toul, die eine Schleife der Mosel überragt, ist reich an Kulturerbe, das Sie auf diesem Rundgang kennenlernen können.

Entdecken Sie 7 symbolträchtige Etappenschilder und architektonische Details über 14 QR-Codes an den Häuserfassaden, während Sie der Madeleine, der Spezialität von Liverdun, auf der Spur sind. Viel Spaß bei der Besichtigung!

Italiano :

Antica residenza estiva dei vescovi di Toul, dominante un’ansa della Mosella, la città alta di Liverdun è ricca di un patrimonio che potrete apprezzare nel corso di questo circuito.

Scoprite 7 pannelli emblematici e dettagli architettonici tramite 14 codici QR sulle facciate delle case, seguendo la traccia della madeleine, specialità di Liverdun. Buona visita!

Español :

Antigua residencia de verano de los obispos de Toul que domina un bucle del Mosela, la Alta Ciudad de Liverdun abunda en un rico patrimonio que va a poder apreciar en el transcurso de este circuito.

Descubra 7 paneles emblemáticos y detalles arquitectónicos a través de 14 códigos QR en las fachadas de las casas, siguiendo la pista de la magdalena, especialidad de Liverdun. ¡Buena visita!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Système d’information touristique Lorrain