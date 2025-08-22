Circuit touristique des fontaines de Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Circuit touristique des fontaines de Lay-Saint-Christophe Adultes A pieds Difficulté moyenne

Circuit touristique des fontaines de Lay-Saint-Christophe 54690 Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Ce circuit touristique met à l’honneur l’eau à travers les âges en découvrant la Haute-Lay et son histoire. Lay-Saint-Christophe est surnommé le village aux mille fontaines. Il est aussi le berceau de Saint Arnou à l’illustre descendance.

Parcourir ses ruelles anciennes permet de découvrir de nombreuses fontaines et d’admirer les édifices Renaissance (la Samaritaine, presbytère, prieuré dont le plus illustre religieux fut Dom Calmet…), Art Nouveau (maison d’Antonin Daum). Une promenade pleine d’intérêt !

http://tourisme.bassinpompey.fr/ +33 3 83 24 40 40

English :

This tourist circuit honors water through the ages by discovering the Haute-Lay and its history. Lay-Saint-Christophe is nicknamed the village of a thousand fountains. It is also the cradle of Saint Arnou’s illustrious descendants.

Walking through its old streets, you will discover many fountains and admire the Renaissance buildings (the Samaritan, the presbytery, the priory whose most famous religious was Dom Calmet?), Art Nouveau (Antonin Daum?s house). A walk full of interest!

Deutsch :

Auf dieser touristischen Route wird das Wasser im Laufe der Zeit geehrt, indem man Haute-Lay und seine Geschichte kennenlernt. Lay-Saint-Christophe wird auch das Dorf der tausend Brunnen genannt. Es ist auch der Geburtsort von Saint Arnou, der eine illustre Nachkommenschaft hat.

Bei einem Spaziergang durch die alten Gassen können Sie zahlreiche Brunnen entdecken und Gebäude aus der Renaissance (La Samaritaine, Pfarrhaus, Priorat, dessen berühmtester Ordensmann Dom Calmet war) und dem Jugendstil (Haus von Antonin Daum) bewundern. Ein interessanter Spaziergang!

Italiano :

Questo circuito turistico rende omaggio all’acqua attraverso i secoli, scoprendo l’Haute-Lay e la sua storia. Lay-Saint-Christophe è soprannominato il villaggio delle mille fontane. È anche la culla degli illustri discendenti di Saint Arnou.

Passeggiando per le sue antiche strade, scoprirete numerose fontane e ammirerete gli edifici rinascimentali (la Samaritana, il presbiterio, il priorato il cui chierico più famoso fu Dom Calmet, ecc.) e quelli in stile Art Nouveau (la casa di Antonin Daum). Una passeggiata ricca di interesse!

Español :

Este circuito turístico rinde homenaje al agua a través de las épocas descubriendo la Haute-Lay y su historia. Lay-Saint-Christophe es conocido como el pueblo de las mil fuentes. También es la cuna de los ilustres descendientes de Saint Arnou.

Paseando por sus antiguas calles, descubrirá numerosas fuentes y admirará los edificios renacentistas (la Samaritana, el presbiterio, el priorato cuyo clérigo más famoso fue Dom Calmet, etc.) y los edificios Art Nouveau (la casa de Antonin Daum). ¡Un paseo lleno de interés!

