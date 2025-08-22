Circuit touristique Dieue-sur-Meuse Meuse

Circuit touristique Adultes A pieds Facile

L’Office de Tourisme du Val de Meuse a mis en place des circuits de découverte. Ces circuits à réaliser de façon pédestre, proposent la découverte du patrimoine local, naturel, architectural, civil, historique, religieux, culturel ou vernaculaire.

Le départ est fixé à la halte fluviale, lieu de stationnement de camping caristes et de plaisanciers.

Tout au long des deux circuits, le promeneur est guidé par des panneaux directionnels, afin d’aller d’un site à un autre, où un panneau explicatif de mise en valeur est installé.

Un livret d’accompagnement des deux circuits, est disponible à l’Office de Tourisme du Val de Meuse et dans les commerces locaux. Les informations des panneaux, mais également du livret d’accompagnement, sont traduites en trois langues anglais, allemand et néerlandais.

English :

The Val de Meuse Tourist Office has set up discovery circuits. These circuits, to be done on foot, propose the discovery of the local natural, architectural, civil, historical, religious, cultural or vernacular heritage.

The departure is set at the river stop, a parking place for campers and boaters.

Throughout the two circuits, the walker is guided by directional signs to go from one site to another, where an explanatory sign is installed.

A booklet to accompany the two tours is available at the Tourist Office of Val de Meuse and in local shops. The information on the panels, but also in the accompanying booklet, is translated into three languages: English, German and Dutch.

Deutsch :

Das Office de Tourisme du Val de Meuse hat Entdeckungsrundgänge eingerichtet. Diese Rundgänge, die zu Fuß zu bewältigen sind, bieten die Möglichkeit, das lokale Erbe zu entdecken: Natur, Architektur, Zivil, Geschichte, Religion, Kultur oder Volkskunde.

Der Startpunkt ist der Flusshafen, ein Ort, an dem Wohnmobilisten und Bootsfahrer parken.

Auf den beiden Rundgängen wird der Wanderer von Richtungsschildern geführt, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, wo jeweils eine Tafel mit Erläuterungen zur Aufwertung aufgestellt ist.

Ein Begleitheft zu den beiden Rundgängen ist im Office de Tourisme du Val de Meuse und in den örtlichen Geschäften erhältlich. Die Informationen auf den Schildern, aber auch im Begleitheft, werden in drei Sprachen übersetzt: Englisch, Deutsch und Niederländisch.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo della Val de Meuse ha organizzato dei tour di scoperta. Queste visite, che possono essere effettuate a piedi, offrono l’opportunità di scoprire il patrimonio naturale, architettonico, civile, storico, religioso, culturale o vernacolare locale.

Il punto di partenza è l’halte fluviale, un’area di parcheggio per caravanisti e diportisti.

Lungo i due circuiti, il camminatore è guidato da pannelli direzionali, per passare da un sito all’altro, dove è installato un pannello esplicativo.

Un opuscolo di accompagnamento per entrambi gli itinerari è disponibile presso l’Ufficio del turismo della Val de Meuse e nei negozi locali. Le informazioni riportate sui pannelli e nell’opuscolo di accompagnamento sono tradotte in tre lingue: inglese, tedesco e olandese.

Español :

La Oficina de Turismo de Val de Meuse ha puesto en marcha recorridos de descubrimiento. Estos recorridos, que pueden realizarse a pie, ofrecen la oportunidad de descubrir el patrimonio local natural, arquitectónico, civil, histórico, religioso, cultural o vernáculo.

El punto de partida es el halte fluviale, una zona de aparcamiento para caravanistas y navegantes.

A lo largo de los dos circuitos, el caminante es guiado por paneles direccionales, para ir de un sitio a otro, donde se instala un panel explicativo.

En la Oficina de Turismo de Val de Meuse y en los comercios locales se puede obtener un folleto de acompañamiento de ambas rutas. La información de los paneles y del folleto que los acompaña está traducida a tres idiomas: inglés, alemán y holandés.

